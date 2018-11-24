"Запали свічку": у Києві вшанували пам'ять жертв Голодомору (фото)

Фото: РБК-Україна

До "Меморіалу жертв Голодомору" вшанувати пам'ять загиблих прийшло багато людей. До них приєднався Петро Порошенко та інші перші особи України

У суботу, 24 листопада, українці відзначають 85-у роковини Голодомору. У цей день жертв, загиблих під час трагедії, вшанували загальнонаціональною хвилиною мовчання та акцією "Запали свічку", яку провели в Києві.

На честь пам'яті загиблих українців поряд з "Меморіалом жертв Голодомору" зібралося безліч людей, до яких приєднався президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною Порошенко, також туди прийшов прем'єр-міністр Володимир Гройсман та багато інших перших осiб держави.

Фото: акція в честь пам'яті жертв, загиблих під час Голодомору (РБК-Україна, Віталій Носач)

Крім представників української влади вшанувати пам'ять загиблих прийшли також і делегати з 50-ти країн.

О 16:00 в пам'ять про жертви Голодомору стартувала загальнонаціональна хвилина мовчання та акція "Запали свічку", взяти участь в якій може кожен охочий, для цього потрібно запалити свічку пам'яті на підвіконні свого будинку. Акцію відкрив президент, а слідом за цим він зазначив, що у багатьох країнах світу вже визнають Голодомор геноцидом українського народу.

Зараз офіційна частина акції вже завершилася, але люди продовжують приносити свічки і квіти разом з колосками і хлібом до "Меморіалу жертвам Голодомору".

Нагадаємо, Голодомор припав на весну 1933-го і тривав 17 місяців: з квітня 32-го по грудень 33-го.

Фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

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