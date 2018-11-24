"Зажги свечу": в Киеве почтили память жертв Голодомора (фото)

Фото: РБК-Украина

К "Мемориалу жертв Голодомора" почтить память погибших пришло много людей. К ним присоединился Петр Порошенко и другие первые лица Украины

В субботу, 24 ноября, украинцы отмечают 85-ю годовщину Голодомора. В этот день жертв, погибших во время трагедии, почтили общенациональной минутой молчания и акцией "Зажги свечу", которую провели в Киеве.

В честь памяти погибших украинцев рядом с "Мемориалом жертв Голодомора" собралось множество людей, к которым присоединился президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной Порошенко, также туда пришел премьер-министр Владимир Гройсман и многие другие первые лица государства.

Фото: акция в честь памяти жертв, погибших во время Голодомора (РБК-Украина, Виталий Носач)

Кроме представителей украинской власти, почтить память погибших пришли также и делегаты из 50-ти стран.

В 16:00 в память о жертвах Голодомора стартовала общенациональная минута молчания и акция "Зажги свечу", поучаствовать в которой мог каждый желающий, для этого нужно было зажечь свечу памяти на подоконнике своего дома. Акцию открыл президент, а вслед за этим он отметил, что во многих странах мира уже признают Голодомор геноцидом украинского народа.

Официальная часть акции уже завершилась, но люди продолжают приносить свечи и цветы вместе с колосьями и хлебом к "Мемориалу жертв Голодомора".

Напомним, Голодомор пришелся на весну 1933-го и продлился 17 месяцев: с апреля 32-го по декабрь 33-го.

Фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

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