Грошей багато, відкупляться: на Буковині хлопчики-мажори жорстоко побили дівчину

У Чернівецькій області хлопці побили дівчину (Колаж РБК-Україна)

Дівчина повідомила, що їй продовжують надсилати смс з погрозами

У Чернівецькій області група молодих людей сильно побила 18-річну Олену Пуюл. Дівчина вже майже місяць перебуває у лікарні і їй майже щодня приходять погрози в повідомленнях на телефон. Подробиці повідомляє ТСН.

Того вечора Олена поверталася додому ввечері і на неї напали молодики. Про інцидент вона пам'ятає не все через сильні удари по голові.

"Я йшла додому, пам'ятаю фари – і все. Тільки вдома прийшла до тями", - розповіла дівчина.

Додому вона дісталася самостійно, хоч і була вся в крові. Тітка Олени розповіла, що було багато крові на голові і з вуха текла кров, і дівчину весь час нудило. Її спочатку госпіталізували в районну лікарню, але, коли самопочуття стало погіршуватися – відвезли в Чернівці. Лікарі діагностували у неї перелом склепіння черепа та забій головного мозку. Крім того, у Олени сильна психоемоційна травма і медики кажуть, що їй знадобиться довга реабілітація.

Поліції дівчина повідомила, що знає тих хлопців, які на неї напали. Один з них – її колишній хлопець. Мама Олени розказала, що він раніше погрожував дочці та надсилав смс.

"Гриша вдарив її головою об машину. Раніше він погрожував, є смс, що вб'є", - повідомила Ганна Кожокар і додала, що молодий чоловік і раніше розпускав руки і навіть дав Олені ляпаса, але вона не дозволила матері з ним поговорити.

18-річна Олена вже майже місяць перебуває у лікарні (скріншот)

У поліції у Олени прийняли заяву і відкрили кримінальне провадження на колишнього хлопця дівчини і його друга. У правоохоронних органах повідомили, що їх вже опитали і зараз займаються перевіркою їх версії. А от батьки молодих людей все спростовують і не дозволили журналістам спілкуватися з синами.

В селі Синівці, де проживають фігуранти, про них говорять неохоче, так як хлопців побоюються. Одна з мешканок розповіла, що в минулому році вони побили її чоловіка, вивезли в ліс і прив'язали до дерева. У поліцію вони звертатися не стали, так як не вірять, що нападників покарають.

В селі хлопців. які напали на дівчину називають мажорами (скріншот)

Мами Олени розповіла, що батько одного з хлопців – місцевий лісник і він прямо говорить, що відкупить сина.

"По селі говорить так: "Половину лісу продам, але хлопця откуплю". Це не перший раз і не останній. У них багато грошей, вони відкуповуються", - повідомила Ганна Кожокар.

А постраждала Олена розповіла, що хлопці продовжують їй погрожувати і майже кожен день їй приходять нові смс. Слідчі за весь час приходили до неї три рази і лише вчора вони нарешті долучили до справи повідомлення з погрозами.

На Буковині колишній хлопець побив дівчину і загрожує їй смс (YouTube/ТСН)

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