Денег много, откупятся: на Буковине мальчики-мажоры зверски избили девушку

В Черновицкой области парни избили девушку (Коллаж РБК-Украина)

Девушка сообщила, что ей продолжают присылать смс с угрозами

В Черновицкой области группа молодых людей сильно избила 18-летнюю Елену Пуюл. Девушка уже почти месяц находится в больнице и ей почти ежедневно приходят угрозы в сообщениях на телефон. Подробности сообщает ТСН.

В тот вечер Елена возвращалась домой вечером и на нее напали молодые люди. Об инциденте она помнит не все из-за сильных ударов по голове.

"Я шла домой, помню фары – и все. Только дома пришла в себя", - рассказала девушка.

Домой она добралась самостоятельно, хоть и была вся в крови. Тетя Елены рассказала, что было много крови на голове и из уха шла кровь, и девушку все время тошнило. Ее сначала госпитализировали в районную больницу, но, когда самочувствие стало ухудшаться – отвезли в Черновцы. Врачи диагностировали у нее перелом свода черепа и ушиб головного мозга. Кроме того, у Елены сильная психоэмоциональная травма и медики говорят, что ей понадобится долгая реабилитация.

Полиции девушка сообщила, что знает тех ребят, которые на нее напали. Один из них – ее бывший парень. Мама девушки рассказала, что он ранее дочке угрожал и присылал смс.

"Гриша ударил ее головой о машину. Он ранее угрожал, есть смс, что убьет", - сообщила Анна Кожокар и добавила, что молодой человек и ранее распускал руки и даже дал Елене пощечину, но она не разрешила матери с ним поговорить.

18-летняя Елена уже почти месяц находится в больнице (скриншот)

В полиции у Елены приняли заявление и открыли уголовное производство на бывшего парня девушки и его друга. В правоохранительных органах сообщили, что их уже опросили и сейчас занимаются проверкой их версии. А вот родители молодых людей все опровергают и не разрешили журналистам общаться с сыновьями.

В селе Синовцы, где проживают фигуранты, о них говорят неохотно, так как парней побаиваются. Одна из жительниц рассказала, что в прошлом году они избили ее мужа, вывезли в лес и привязали к дереву. В полицию они обращаться не стали, так как не верят, что нападавших накажут.

В селе парней. которые напали на девушку называют мажорами (скриншот)

Мамы Елены рассказала, что отец одного из парней – местный лесник и он прямо говорит, что откупит сына.

"По деревне говорит так: "Половину леса продам, но парня откуплю". Это не первый раз и не последний. У них много денег, они откупаются", - сообщила Анна Кожокар.

А пострадавшая Елена рассказала, что парни продолжают ей угрожать и почти каждый день ей приходят новые смс. Следователи за все время приходили к ней три раза и только вчера они наконец-то приобщили к делу сообщения с угрозами.

На Буковине бывший парень избил девушку и угрожает ей в смс (YouTube/ТСН)

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