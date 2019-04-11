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Червонец давай: в Мелитополе маршрутчик нокаутировал пассажира-"зайца" (видео)

STYLERЖизнь    11.04.2019 - 07:46
Червонец давай: в Мелитополе маршрутчик нокаутировал пассажира-"зайца" (видео)
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Водитель маршрутки под Запорожьем побил мужчину на глазах у пассажиров

Водитель маршрутки избил пассажира, который проехал одну остановку и не заплатил. Инцидент произошел в Мелитополе под Запорожьем. Поведение шофера сняли на видео другие пассажиры автобуса, после чего опубликовали ролик в сети. Сам пострадавший объяснил, что сел не в тот транспорт, передает местное издание "Наш город".

Мужчина вместе с женщиной вышли из маршрутки "Мерседес Спринтер" (АР 0993 ЕС) на остановке "Детсад" на проспекте 50-летия Победы, после чего водитель последовал за ними, требуя заплатить за проезд.

"Заяц" начал общаться по телефону, а его спутница искала в сумочке деньги, но заявила, что платить нечем. 

 

Фото: в Мелитополе водитель маршрутки ударил пассажира за неуплату проезда (скриншот)

В этот момент у водителя явно сдали нервы, и он одним ударом по голове сбил мужчину с ног.

После этого маршрутчик вернулся обратно за руль и тронулся.

Отмечается, что некоторые свидетели инцидента - пассажиры автобуса - осудили поведение водителя, но нашлись и его сторонники.

 Видео: YouTube / Денис Савенков

Как сообщалось ранее, недавно во Львове водитель маршрутки выгнал из транспорта девочку-подростка из многодетной семьи за то, что она не заплатила за проезд. 

Также мы писали о том, что в Кривом Роге водитель маршрутки с лета 2018-го перевозил пассажиров без документов. Водительское удостоверение у шофера отобрали по причине неуплаты алиментов. 

Напомним, ранее мы писали о том, что сеть поддержала маршрутчика, обматерившего женщину с ребенком.

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