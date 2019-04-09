ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Маршрутчик перевозил пассажиров без прав: что светит горе-водителю

STYLERЖизнь    09.04.2019 - 19:58
Маршрутчик перевозил пассажиров без прав: что светит горе-водителю
Фото: коллаж РБК-Украина

Водитель маршрутки в Кривом Роге с прошлого лета ездил без документов

Водитель маршрутки перевозил пассажиров в Кривом Роге Днепропетровской области без документов. Водительское удостоверение у шофера отобрали летом 2018-го по причине неуплаты алиментов. Теперь маршрутчику грозит штраф, передает местное издание 34.ua.

Нарушителя за рулем микроавтобуса Mercedes-Benz 8 апреля остановили патрульные в Металлургическом районе. Они обратили внимание на то, что в маршрутке №240 пассажиры ехали стоя.

Правоохранители при проверке документов выяснили, что у шофера нет водительских прав. 

На мужчину составили административный протокол, теперь он должен будет заплатить штраф.

Маршрутчик перевозил пассажиров без прав: что светит горе-водителю

В Кривом Роге водитель маршрутки ездил без прав (фото: 34.ua)

Напомним, что в Украине существенно усложнятся правила выдачи водительских прав и обучение в автошколах. Нововведения будут вводиться постепенно, и заработают они только через полгода. Станет обязательной видеофиксация экзамена, ведение журнала, сдача всех экзаменов в одном сервисном центре, а также получение прав по прописке и другие новшества

Между тем, недавно в Украине узаконили электронные страховые полисы. Теперь водителям можно не возить с собой бумажные полисы

Как сообщалось ранее, недавно во Львове водитель маршрутки №17 выгнал из транспорта девочку-подростка из многодетной семьи за то, что она не заплатила за проезд. 

Также мы писали о том, что в марте в Киеве возле станции метро "Дорогожичи" маршрутка № 155 сбила троих прохожих, которых экстренно госпитализировали. Очевидцы происшествия избили горе-водителя.

Вскоре из Украины исчезнут все маршрутки: подробности Спасет жизни: украинцев ждет важное нововведение на дорогах
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины водителимаршруткаводительские права
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь