Маршрутчик перевозил пассажиров без прав: что светит горе-водителю

Фото: коллаж РБК-Украина

Водитель маршрутки в Кривом Роге с прошлого лета ездил без документов

Водитель маршрутки перевозил пассажиров в Кривом Роге Днепропетровской области без документов. Водительское удостоверение у шофера отобрали летом 2018-го по причине неуплаты алиментов. Теперь маршрутчику грозит штраф, передает местное издание 34.ua.

Нарушителя за рулем микроавтобуса Mercedes-Benz 8 апреля остановили патрульные в Металлургическом районе. Они обратили внимание на то, что в маршрутке №240 пассажиры ехали стоя.

Правоохранители при проверке документов выяснили, что у шофера нет водительских прав.

На мужчину составили административный протокол, теперь он должен будет заплатить штраф.

В Кривом Роге водитель маршрутки ездил без прав (фото: 34.ua)

Напомним, что в Украине существенно усложнятся правила выдачи водительских прав и обучение в автошколах. Нововведения будут вводиться постепенно, и заработают они только через полгода. Станет обязательной видеофиксация экзамена, ведение журнала, сдача всех экзаменов в одном сервисном центре, а также получение прав по прописке и другие новшества.

Между тем, недавно в Украине узаконили электронные страховые полисы. Теперь водителям можно не возить с собой бумажные полисы.

Как сообщалось ранее, недавно во Львове водитель маршрутки №17 выгнал из транспорта девочку-подростка из многодетной семьи за то, что она не заплатила за проезд.

Также мы писали о том, что в марте в Киеве возле станции метро "Дорогожичи" маршрутка № 155 сбила троих прохожих, которых экстренно госпитализировали. Очевидцы происшествия избили горе-водителя.