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Плати или выходи: маршрутчик высадил ребенка из многодетной семьи

STYLERЖизнь    27.03.2019 - 23:10
Плати или выходи: маршрутчик высадил ребенка из многодетной семьи
Выгнал ребенка из маршрутки (Коллаж РБК-Украина)

Водитель грубо сказал ребенку, чтобы она вышла из салона

Во Львове водитель маршрутного автобуса №17 выгнал из транспорта 13-летнюю девочку-подростка из многодетной семьи за то, что она не заплатила за проезд. Об инциденте рассказала мама пострадавшей девочки Ирина Демидюк.

13-летняя Лена воспитывается в многодетной семье, но мама всем детям дает деньги на проезд и объясняет, что работа у водителей тяжелая и поэтому нужно проезд всегда оплачивать.

"Я всегда учила детей, работа водителя тяжелая, они много работают. Если в семье есть возможность, то надо платить. Мы на эти деньги не обеднеем. И дети всегда платили полную сумму! Удостоверение никто никогда не использовал. А здесь обидно просто, что мы к ним с пониманием, а они моего ребенка на улицу выбрасывают при первой возможности", - написала возмущенная мама.

В тот день Лена забыла дома деньги на проезд. На дорогу в школу она насобирала по карманам курточки, а вот на обратную дорогу ей уже не хватило. Мама утверждает, что такое с ее дочерью произошло впервые.

"На дорогу в школу она еще что-то "наскребла" в куртке, а назад уже не было. Она просто их забыла дома, такое впервые. Водитель сказал ей: "Плати или выходи". На следующей остановке он ее высадил. Ребенок расплакалась, а никто из пассажиров даже слова не сказал. Ну видно же, что школьница", - рассказала Ирина Демидюк.

Плати или выходи: маршрутчик высадил ребенка из многодетной семьи

Водитель выгнал ребенка из маршрутки (Коллаж РБК-Украина)

Девочка в слезах выскочила из маршрутки и позвонила отцу. Он приехал на остановку и забрал дочку, а потом поехал на конечную остановку, чтобы поговорить с водителем.

"Он хотел посмотреть в глаза тому человеку, который выгнала ребенка на улицу. Водитель когда увидел Аленку, то сразу вспомнил и начал волноваться. Это было видно. Отвечал только одной фразой: "Вы не понимаете, мне эти льготники не выгодны". Я понимаю, если бы это был час пик, но маршрутка была пустой. Неужели ему сердце не болит за одного ребенка?" – сетует мама девочки.

Она добавила, что дочка после инцидента напугана, закрылась в себе и боится, что в следующий раз снова попадет на этого грубого водителя.

Ирина Демидюк пообщалась со знакомыми, которые знают этого водителя. Они рассказали, что это уже не первый такой случай и на него постоянно поступают жалобы от пассажиров, но он не реагирует.

Пользователи социальных сетей возмутились таким отношением к ребенку и напомнили, что девочка относится к той категории, которая может ездить городским транспортом бесплатно. Также всех возмутило то, что никто их взрослых пассажиров в маршрутке не вступился за ребенка и позволил водителю кричать на девочку.

Напомним, ранее мы писали о том, что сеть поддержала маршрутчика, обматерившего женщину с ребенком.

А также рассказывали о том, что в Киеве грубый маршрутчик оскорбил пенсионерку.

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