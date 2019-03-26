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Волосы дыбом: сеть поддержала маршрутчика, обматерившего женщину с ребенком

STYLERЖизнь    26.03.2019 - 10:22
Волосы дыбом: сеть поддержала маршрутчика, обматерившего женщину с ребенком
Маршрутчик обматерил женщину с ребенком в Киеве (коллаж РБК-Украина)

Водитель маршрутки выяснял отношения матом при детях

В киевской маршрутке произошел конфликт между водителем и пассажиркой с ребенком. Видео инцидента опубликовал ресурс Киев Оперативный в Facebook.

Дело в том, что ранее маршрутка следовала через вокзал, но потом этот маршрут изменился, о чем женщина об этом не знала, и зайдя с ребенком в салон, поехала в другом направлении.

Когда пасажирка это обнаружила, она потребовала у водителя маршрутный лист, но тот ответил ей в грубой форме. После чего женщина сорвала документы, которые висели в автобусе, и спрятала к себе в сумку.

Водитель начал требовать вернуть ему документы, оскорбляя женщину и применяя физическое насилие.

При этом пассажиры поддержали водителя, поскольку женщина задерживала маршрутное такси.

Маршрутчик обматерил женщину с ребенком в Киеве (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети разошлись во мнениях, при этом многие поддержали водителя, указав на то, что никто не имеет права срывать и забирать документы, которые ему не принадлежат.

"Девушка поступила неправильно. Я считаю, это воровство. А какой реакции она ожидала? Еще бы телефон у него мобильный взяла и ключи";

"Все в салоне маршрутки сидят и наблюдают... Люди что с вами случилось?"

"За 8 гривен можна все! Сорвать документы, нагрубить водителю, насвинячить! Пассажир всегда прав";

"Оба неправы, водитель мог ответить, но на ходу давать документы ему точно неудобно и против правил. Сдирать документы с маршрутки она тоже не имеет права"; 

"Да уж... Смотрю и волосы дыбом... Водитель псих, конечно, и "мама" с такими странностями, ну села ты в маршрутку, спроси "Вы через вокзал едете?" Зачем ей тот маршрутный лист понадобился? Смотрю и в голове одна мысль "Два дебила - это сила! А жаль только ребенка";

"Они нашли друг друга".

Напомним, ранее водитель киевской маршрутки не пустил в салон пожилую женщину с палочкой. Он захлопнул дверь прямо перед ней, несмотря на то, что женщина умоляла пустить ее в маршрутное такси.

Ранее мы также сообщали о том, что под Киевом маршрутчик зверски избил пассажира из-за того, что мужчина попросил вернуть сдачу. У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сложный перелом челюсти, носа, кровоизлияние в оба глаза. А лечение загнало в долги семью мужчины.

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