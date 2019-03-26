ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Волосся дибки: мережа підтримала маршрутника, який облаяв матом жінку з дитиною

STYLERЖиття    26.03.2019 - 10:22
Волосся дибки: мережа підтримала маршрутника, який облаяв матом жінку з дитиною
Маршрутник обматюкав жінку з дитиною в Києві (колаж РБК-Україна)

Водій маршрутки з'ясовував стосунки матом при дітях

У київській маршрутці стався конфлікт між водієм і пасажиркою з дитиною. Відео інциденту опублікував ресурс Київ Оперативний в Facebook.

Справа в тому, що раніше маршрутка прямувала через вокзал, але потім цей маршрут змінився, однак жінка про це не знала, і зайшовши з дитиною в салон, поїхала в іншому напрямку.

Коли пасажирка це виявила, вона стала вимагати у водія маршрутний лист, але той відповів їй в грубій формі.Після чого жінка зірвала документи, які висіли в автобусі, і сховала до себе в сумку.

Водій почав вимагати повернути йому документи, ображаючи жінку і застосовуючи фізичне насильство.

При цьому пасажири підтримали водія, оскільки жінка затримувала маршрутне таксі.

Маршрутник обматюкав жінку з дитиною в Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі розійшлися в думках, при цьому багато хто підтримав водія, вказавши на те, що ніхто не має права зривати і забирати документи, які йому не належать.

"Дівчина вчинила неправильно. Я вважаю, це крадіжка. А яку реакцію вона чекала? Ще б телефон у нього мобільний взяла і ключі";

"Всі в салоні маршрутки сидять і спостерігають... Люди що з вами сталося?"

"За 8 гривень можна все! Зірвати документи, нагрубити водієві, насвинячить! Пасажир завжди правий";

"Обидва неправі, водій міг відповісти, але на ходу давати документи йому точно незручно і проти правил. Здирати документи з маршрутки вона теж не має права";

"Да уж... Дивлюся і волосся дибки... Водій псих, звичайно, і "мама" з такими особливостями, ну сіла ти в маршрутку, запитай "Ви через вокзал їдете?" Навіщо їй той маршрутний лист знадобився? Дивлюся і в голові одна думка "Два дебіла - це сила! А шкода тільки дитину";

"Вони знайшли один одного".

Нагадаємо, раніше водій київської маршрутки не пустив в салон жінку з паличкою. Він зачинив двері прямо перед нею, незважаючи на те, що жінка благала пустити її в маршрутне таксі.

Раніше ми повідомляли про те, що під Києвом маршрутник по-звірячому побив пасажира через те, що чоловік попросив повернути здачу. У потерпілого діагностували відкриту черепно-мозкову травму, складний перелом щелепи, носа, крововиливи в обидва ока. А лікування загнало в борги сім'ю чоловіка.

Все як у тумані: моторошні подробиці ДТП з маршруткою у Києві Водія мало не лінчували: у Києві маршрутка збила людей (фото, відео)
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України маршрутка
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся