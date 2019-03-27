ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Плати або виходь: маршрутник висадив дитину з багатодітної сім'ї

STYLERЖиття    27.03.2019 - 23:10
Плати або виходь: маршрутник висадив дитину з багатодітної сім'ї
Вигнав дитину з маршрутки (Колаж РБК-Україна)

Водій грубо сказав дитині, щоб вона вийшла з салону

У Львові водій маршрутного автобуса №17 вигнав з транспорту 13-річну дівчинку-підлітка з багатодітної сім'ї за те, що вона не заплатила за проїзд. Про інцидент розповіла мама постраждалої дівчинки Ірина Демидюк.

13-річна Оленка виховується в багатодітній родині, але мама всім дітям дає гроші на проїзд і пояснює, що робота у водіїв важка і тому потрібно оплачувати проїзд завжди.

"Я завжди вчила дітей, робота водія важка, вони багато працюють. Якщо в сім'ї є можливість, то треба платити. Ми на ці гроші не збідніємо. І діти завжди платили повну суму! Посвідчення ніхто ніколи не використовував. А тут просто прикро, що ми до них з розумінням, а вони мою дитину на вулицю викидають при першій можливості", - написала обурена мама.

Того дня Олена забула вдома гроші на проїзд. На дорогу в школу вона назбирала по кишенях куртки, а ось на зворотну дорогу їй вже не вистачило. Мама стверджує, що таке з її дочкою сталося вперше.

"На дорогу в школу вона ще щось "нашкребла" в куртці, а назад вже не було. Вона просто їх забула вдома, таке вперше. Водій сказав їй: "Плати або виходь". На наступній зупинці він її висадив. Дитина розплакалася, а ніхто з пасажирів навіть слова не сказав. Ну видно ж, що школярка", - розповіла Ірина Демидюк.

Плати або виходь: маршрутник висадив дитину з багатодітної сім'ї

Водій вигнав дитину з маршрутки (Колаж РБК-Україна)

Дівчинка в сльозах вибігла з маршрутки і зателефонувала батькові. Він приїхав на зупинку і забрав доньку, а потім поїхав на кінцеву зупинку, щоб поговорити з водієм.

"Він хотів подивитися в очі тій людині, яка вигнала дитину на вулицю. Коли водій побачив Оленку, то одразу згадав і почав хвилюватися. Це було видно. Відповідав тільки однією фразою: "Ви не розумієте, мені ці пільговики не вигідні". Я розумію, якщо б це був час пік, але маршрутка була порожньою. Невже йому серце не болить за одну дитину?" – нарікає мама дівчинки.

Вона додала, що донька після інциденту налякана, закрилася в собі і боїться, що в наступний раз знову потрапить на цього грубого водія.

Ірина Демидюк поспілкувалася зі знайомими, які знають цього водія. Вони розповіли, що це вже не перший такий випадок і на нього постійно надходять скарги від пасажирів, але він не реагує.

Користувачі соціальних мереж обурилися таким ставленням до дитини і нагадали, що дівчинка відноситься до тієї категорії, яка може їздити міським транспортом безкоштовно. Також всіх обурило те, що ніхто їх дорослих пасажирів у маршрутці не заступився за дитину і дозволив водієві кричати на дівчинку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мережа підтримала маршрутчика, що висварив матюками жінку з дитиною.

А також розповідали про те, що у Києві грубий маршрутник образив пенсіонерку.

Люди деградують: під Дніпром жінку вигнали з трамвая (відео) Попросив дати здачу: під Києвом маршрутник по-звірячому побив пасажира
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України водителимаршрутка
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся