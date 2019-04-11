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Червонець давай: в Мелітополі маршрутник нокаутував пассажіра-"зайця" (відео)

STYLERЖиття    11.04.2019 - 07:46
Червонець давай: в Мелітополі маршрутник нокаутував пассажіра-"зайця" (відео)
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Водій маршрутки під Запоріжжям побив чоловіка на очах у пасажирів

Водій маршрутки побив пасажира, який проїхав одну зупинку і не заплатив. Інцидент стався в Мелітополі під Запоріжжям. Поведінку шофера зняли на відео інші пасажири автобуса, після чого оприлюднили ролик в мережі. Сам постраждалий пояснив, що сів не в той транспорт, передає місцеве видання "Наше місто".

Чоловік разом із жінкою вийшли з маршрутки "Мерседес Спринтер" (АР 0993 ЄС) на зупинці "Дитсадок" на проспекті 50-річчя Перемоги, після чого водій пішов за ними, вимагаючи заплатити за проїзд.

"Заєць" почав розмовляти по телефону, а його супутниця шукала в сумочці гроші, але заявила, що платити нічим.

 

Фото: у Мелітополі водій маршрутки вдарив пасажира за несплату проїзду (скріншот)

У цей момент у водія явно здали нерви, і він одним ударом по голові збив чоловіка з ніг.

Після цього маршрутник повернувся назад за кермо і рушив.

Зазначається, що деякі свідки інциденту - пасажири автобуса - засудили поведінку водія, але знайшлися і його прихильники.

Відео: YouTube / Денис Савенков

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Львові водій маршрутки вигнав з транспорту дівчинку-підлітка з багатодітної сім'ї за те, що вона не заплатила за проїзд.

Також ми писали про те, що в Кривому Розі водій маршрутки з літа 2018-го перевозив пасажирів без документів. Водійське посвідчення у водія відібрали через несплату аліментів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мережа підтримала маршрутчика, який облаяв матом жінку з дитиною.

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