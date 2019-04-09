Из-за счета за свет неадекват в офисе Запорожьеоблэнерго избил двух женщин

Фото: коллаж РБК-Украина

Мужчине за нападение грозит уголовная ответственность

Мужчина избил сотрудницу Запорожского облэнерго и ее колегу из ООО "Запорижжяелектропостачання" прямо на их рабочем месте в кабинете, когда те принимали посетителей. Неадекват напал на женщин из-за того, что возмутился суммой, которую ему насчитали по счетчику за прошлый месяц. Инцидент произошел в Запорожье 5 апреля.

Нападавший также громко кричал и нецензурно ругался. Одну сотрудницу он ударил в лицо и разбил женщине очки, потом нанес удар в живот работнице ОАО "Запорожьеоблэнерго". После этого агрессивный мужчина скрылся.

На место происшествия вызвали полицию, заявление от пострадавших внесли в систему Единого учета.

Вскоре удалось установить личность нападавшего. За причинение сотрудницам энергокомпаний телесных повреждений ему грозит уголовная ответственность.

В пресс-службе ОАО "Запорожьеоблэнерго" высказали предположение, что причиной подобной неадекватной реакции потребителя на проблему технического характера могли стать "спекуляции на прошлой неделе и нездоровая истерия, которая нагнеталась вокруг отдельных аспектов хозяйственной деятельности энергокомпании".

Между тем в компании напомнили, что нынешний инцидент не является единственным случаем избиения потребителями их сотрудников.

В частности, в ноябре прошлого года напали с применением огнестрельного оружия на рейдовую бригаду Вольнянского РЭС, которая пыталась проверить счетчик электроэнергии одного из местных жителей.

Как сообщалось ранее, в Одессе 31 марта на выборах на одном из участков Киевского района пришедшего на голосование избирателя побил глава комиссии.

Напомним, 16 марта в Кривом Роге в одном из развлекательных заведений избили полицейских и отобрали у них автомат.

Также мы писали о том, что киевляне в январе заплатили за электричество оператору системы распределения компании "ДТЭК Киевские электросети" 39 миллионов, хотя должны были перечислить средства новому поставщику.