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Киевляне заплатили за свет почти 40 млн не тому поставщику: что делать

STYLERЖизнь    15.02.2019 - 22:32
Киевляне заплатили за свет почти 40 млн не тому поставщику: что делать
Фото: коллаж РБК-Украина

С 2019 года жители столицы должны платить за электричество компании "Киевские энергетические услуги"

Жители столицы в январе заплатили за электричество оператору системы распределения компании "ДТЭК Киевские электросети" 39 миллионов, хотя должны были перечислить средства новому поставщику - "Киевские энергетические услуги". В пятницу, 15 февраля, в пресс-службе компании пообещали вернуть киевлянам эти деньги.

Отмечается, что для этого потребителям ничего не нужно делать (писать заявления или оформлять документы), а сам процесс продлится до конца февраля.

Также оператор рассказал о схеме возврата по упрощенной процедуре и о способах проверки в интернете.

В случае, если оплата за свет в январе поставщику универсальной услуги была совершена ошибочно и по привычке, то в Личном кабинете "ДТЭК Киевские электросети" будет отображена переплата (например, -230 грн) и история платежей за прошлые годы. Эта же переплата будет отражена 1 марта.

Если клиент снова ошибочно заплатит за  электроэнергию в феврале "ДТЭК Киевские электросети", то эти деньги автоматически перечислят поставщику до 31 марта, и с 1 апреля сумма будет отображаться в Личном кабинете потребителя поставщика универсальной услуги.

Напомним, что в после реформы рынка электроэнергии с 1 февраля поставщик универсальной услуги принимает показания счетчиков, выставляет счета и принимает оплату за потребленную электроэнергию. Ему нужно оплачивать электроэнергию, потребленную после 1 января.

Отмечается, что клиенты получают счета за нее в феврале.

Как сообщалось ранее, эксперты забили тревогу из-за того, что украинцы перестают платить за коммунальные услуги.

А также писали о том, что украинцам продают скидки на коммунальные тарифы.

Напомним, что в Харьковской области пенсионерку выгнали из квартиры за коммунальные долги.

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