Тримали в рабстві: реабілітаційний центр під Харковом виявився катівнєю (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Наркоманів і алкоголіків до псевдоцентру заманювали обманом

У реабілітаційному центрі для алкоголіків і наркоманів під Харковом насильно утримували пацієнтів практично в рабстві, били їх, а з родичів шахраї брали гроші за нібито лікування - від 8 до 15 тисяч гривень на місяць. Про це розповіли у відділі комунікації поліції Харківської області 15 травня.

Всього в закладі примусово тримали 15 наркозалежних. Правоохоронці встановили, що в установі їм взагалі не надавали ніякого лікування.

"Пацієнтів" утримували в орендованому приватному будинку на території Харківського району, на вікнах будівлі були встановлені металеві решітки.

Фото: hk.npu.gov.ua

Хворих силою примушували приймати невідомі лікарські препарати, примусово утримували до закінчення терміну проходження курсу реабілітації. Вони не мали можливості вільно виходити з приміщення, користуватися телефонами.

"За найменші провини пацієнтів утримували в закритому приміщенні, зв’язаними, які в даному стані могли знаходитись до 2-х діб", - повідомили в поліції.

Фото: hk.npu.gov.ua

Поліцейські разом з бійцями КОРД під час обшуку закладу виявили 15 блістерів лікарських засобів. У директора "центру" знайшли наручники, пістолет "Форт" та набої, банківські картки, мобільні телефони, записники з бухгалтерськими записами та лікарські препарати.

Фото: hk.npu.gov.ua

Як було встановлено, жителі Харкова обнамом заманювали до псевдоцентру наркозалежних. Шахраї обіцяли хворим або їхнім родичам повноцінне лікування і всебічну психологічну допомогу.

Насправді в "центрі" не було ані лікарів, ані дозвільних документів у сфері охорони здоров'я.

В даний час вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Відео: YouTube / ГУ Національної поліції в Харківській області

Як повідомлялося раніше, зловмисники викрали чоловіка - жителя столиці - і понад рік насильно тримали в орендованому будинку під Києвом, змушуючи його передати майно.

Також ми писали про те, що в Харкові прокуратура затримала 38-річного жителя міста - колишнього правоохоронця - підозрюваного у викраденні двох громадян Марокко з метою викупу.

Нагадаємо, у Черкасах раніше чоловік побив і викрав 18-річного хлопця, і за його повернення вимагав від його родичів 10 тисяч гривень.