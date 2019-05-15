ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Держали в рабстве: реабилитационный центр под Харьковом оказался пыточной (видео)

STYLERЖизнь    15.05.2019 - 22:17
Держали в рабстве: реабилитационный центр под Харьковом оказался пыточной (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Наркоманов и алкоголиков в псевдоцентр заманивали обманом

В реабилитационный центр для алкоголиков и наркоманов под Харьковом насильно удерживали пациентов практически в рабстве, избивали их, а с родственников мошенники брали деньги за якобы лечение - от 8 до 15 тысяч гривен в месяц. Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Харьковской области 15 мая.

Всего в заведении принудительно содержалось 15 наркозависимых. Правоохранители установили, что в учреждении им вообще не оказывали никакого лечения.

"Пациентов" удерживали в арендованном частном доме на территории Харьковского района, на окнах здания были установлены металлические решетки.

Держали в рабстве: реабилитационный центр под Харьковом оказался пыточной (видео)

Фото: hk.npu.gov.ua

Больных силой заставляли принимать неизвестные лекарственные препараты, принудительно удерживали до окончания срока прохождения курса реабилитации. Они не имели возможности свободно выходить из помещения, пользоваться телефонами.

"За малейшие проступки пациентов удерживали в закрытом помещении, связанными, которые в данном состоянии могли находиться до 2-х суток", - сообщили в полиции.

Держали в рабстве: реабилитационный центр под Харьковом оказался пыточной (видео)

Фото: hk.npu.gov.ua

Полицейские вместе с бойцами КОРД во время обыска заведения обнаружили 15 блистеров лекарственных средств. У директора "центра" нашли наручники, пистолет "Форт" вместе с патронами, банковские карты, мобильные телефоны, блокноты с бухгалтерскими записями и лекарственные препараты.

Держали в рабстве: реабилитационный центр под Харьковом оказался пыточной (видео)

Фото: hk.npu.gov.ua

Как было установлено, жители Харькова обнамом заманивали в псевдоцентр наркозависимых. Мошенники обещали больным или их родственникам полноценное лечение и всестороннюю психологическую помощь.

На самом деле в "центре" не было ни врачей, ни разрешительных документов в сфере здравоохранения.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленникам. Следственные действия продолжаются.

 Видео: YouTube / ГУ Национальной полиции в Харьковской области

Как сообщалось ранее, злоумышленники похители мужчину - жителя столицы - и более года насильно держали в арендованном доме под Киевом, заставляя его передать имущество.

Также мы писали о том, что в Харькове прокуратура задержала 38-летнего жителя города - бывшего правоохранителя - подозреваемого в похищении двух граждан Марокко с целью выкупа. 

Напомним, в Черкассах ранее мужчина избил и похитил 18-летнего парня, и за его возвращение потребовал от его родственников 10 тысяч гривен. 

В Киеве мужчина умер от удара полицейского: все подробности (видео) В наручниках и на цепи: мужчина сбежал из рабства под Сумами
Новости Украины Харьковполиция
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь