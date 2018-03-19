"Дітей без батька не хочеться залишати": в мережі показали листування льотчика Волошина перед самогубством

За кілька тижнів до смерті його відвідували думки про суїцид

29-річний військовий льотчик і виконуючий обов'язки голови миколаївського аеропорту Владислав Волошин 18 березня застрелився у власній квартирі. За кілька тижнів до смерті його відвідували суїцидальні думки. Про це свідчить опублікована у виданні "НикВести" листування льотчика в Telegram.

"Дітей без батька не залишати полювання. Хоча суїцидальні нахили, думки мене вже тиждень не залишають", - писав Волошин 21 лютого.

Він надсилав своєму співрозмовнику копії доручень голови Миколаївської ОДА Олексія Савченка, а також копию висновків перевірки Госаудитслужбы скандальних ремонтних робіт в аеропорту.

Фото: Листування Владислава Волошина (nikvesti.com)

Волошин розповів співрозмовнику, що хотів написати заяву на звільнення, але губернатор продовжив йому контракт.

"Я б вже звалив. Але за спиною 100 осіб, які залишаться без роботи", - писав Волошин.

Фото: Листування Владислава Волошина (nikvesti.com)

До речі, у мережі нагадали про подвиги льотчика-героя Волошина.

"Двічі завдавав ударів безпосередньо по російським військам, причому є численні свідки його точного удару по російським десантникам під Іловайськом. Там, під Іловайськом, на відході від мети все-таки збили його самого. Він просто дивом вижив, отримав важкі травми при катапультуванні біля самої землі. І ще одне диво - поранений, вирвався з облави до своїх. І знову став у стрій після всіх потрясінь, готовий летіти в бій", - зазначив Бутусов.