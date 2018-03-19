"Детей без отца не охота оставлять": в сети показали переписку летчика Волошина перед самоубийством

За несколько недель до смерти его посещали мысли о суициде

29-летний военный летчик и исполняющий обязанности главы николаевского аэропорта Владислав Волошин 18 марта застрелился в собственной квартире. За несколько недель до смерти его посещали суицидальные мысли. Об этом свидетельствует опубликованная в издании "НикВести" переписка летчика в Telegram.

"Детей без отца не охота оставлять. Хотя суицидальные наклонности, мысли меня уже неделю не покидают", - писал Волошин 21 февраля.

Он присылал своему собеседнику копии поручений председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко, а также копию выводов проверки Госаудитслужбы скандальных ремонтных работ в аэропорту.

Фото: Переписка Владислава Волошина (nikvesti.com)

Волошин рассказал собеседнику, что хотел написать заявление на увольнение, но губернатор продлил ему контракт.

"Я бы уже свалил. Но за спиной 100 человек, которые останутся без работы", - писал Волошин.

Фото: Переписка Владислава Волошина (nikvesti.com)

Кстати, в сети напомнили о подвигах летчика-героя Волошина.

"Дважды наносил удары непосредственно по российским войскам, причем есть многочисленные свидетели его точного удара по российским десантникам под Иловайском. Там, под Иловайском, на отходе от цели все-таки сбили его самого. Он выжил просто чудом, получил тяжелые травмы при катапультировании у самой земли. И еще одно чудо - раненый, вырвался из облавы к своим. И снова встал в строй после всех потрясений, готовый лететь в бой", - отметил Бутусов.