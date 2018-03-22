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"Діти його любили": в Харкові школяр покінчив життя самогубством через відсутність кишенькових грошей

STYLERLIFE        22.03.2018 - 18:05
Колаж (РБК-Україна)
Колаж (РБК-Україна)

За словами педагогів, дитина добре вчилася і був неконфліктною

У Харкові покінчив життя самогубством 12-річний хлопчик. У передсмертній записці він написав, що батьки не дають йому кишенькових грошей. За інформацією поліцейських, хлопчика 20 березня ввечері виявив у зашморгу його батько.

Василь Шептуха, який скоїв суїцид, залишив передсмертну записку, в якій написав, що втомився. Причина його вчинку — відсутність кишенькових грошей під час прогулянок з друзями.

У школі №72, де останні півтора року навчався Вася, шоковані те, що трапилося. Кажуть, ніщо не віщувало біди. Хлопчик був веселою життєрадісною дитиною – змалку займався спортом, був фізоргом класу, дружив не тільки з однолітками, але і з старшими хлопцями, повідомляє "Місто Х".

Фото: Василь Шептуха (посередині) (gx.net.ua)

"Хлопчик дуже любив свого тата. І те, що причиною самогубства називають брак грошей — це дуже дивно. Я не можу сказати, що Вася ніж потребував - був нагодований, одягнений, всі заходи та екскурсії батько завжди оплачував", — розповіла директор навчального закладу Галина Багач.

За словами жінки, педагоги були настільки приголомшені, що перебирали в голові різні причини, які могли штовхнути хлопчика на відчайдушний крок.

"Вчився він добре, напередодні писали контрольні – він отримав 10 балів. Діти його любили, тому через нестачу уваги однолітків він теж не міг таке скоїти. Вася був дуже активним, з дитинства грав у футбол, був капітаном футбольної команди", — сказала про нього директор школи досягнення підлітка.

Як раніше писав Styler, стала відома причина самогубства 13-річної школярки з Києва.

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Теги: самоубийство
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