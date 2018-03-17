"Прочитали переписку": стала известна причина самоубийства 13-летней школьницы из Киева

Девочку никто не искал более суток

13-летняя киевская школьница покончила с собой из-за несчастной любви. Об этом пишут "Факты".

Представители киевской полиции подтвердили, что 13-летняя Марина, которая 14 марта спрыгнула с 23 этажа недостроенной многоэтажки, покончила с собой из-за неразделенной любви.

"Мы прочитали переписку школьницы. Оказывается, ей очень нравился один мальчик, который был на год младше. Однако 12-летний подросток не отвечал взаимностью и часто оставлял сообщения влюбленной девочки без ответа",- рассказала начальник отдела ювенальной превенции ГУ Нацполиции Киева Оксана Поплавская.

По словам Поплавской, о Марине в школе отзывались хорошо. Девочка была отличницей. Но как заметили преподаватели, в какой-то момент у нее изменилось поведение: она стала прогуливать уроки и часто приходила неподготовленной. Скорее всего, это произошло из-за любовных переживаний.

О своих проблемах Марина не рассказывала родителям, а стала чаще уединяться на прогулках возле недостроенной многоэтажки в Святошино.

14 марта девочка ушла из дома и провела в своем любимом месте более суток и рядом с расстроенным подростком не оказалось никого, кто мог бы отговорить ее от страшного поступка. Мобильный телефон Марина с собой не взяла.

А 16 марта девочка поднялась на 23 этаж и прыгнула вниз, оставив родителям только предсмертную записку.

Мама Марины кинулась искать дочку слишком поздно. Она была уверена, что полиция начинает поиски только по истечении трех суток.

Начальник отдела ювенальной превенции ГУ Нацполиции Киева Оксана Поплавская сообщила, что это распространенное заблуждение.

"Хочу еще раз сказать всем: полиция начинает искать пропавших детей сразу, как только об этом становится известно", — подчеркнула Оксана Поплавская.

Напомним, стали известны подробности самоубийства 13-летней девочки в Киеве.