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"Прочитали листування": стала відома причина самогубства 13-річної школярки з Києва

STYLERLIFE        17.03.2018 - 21:02
Фото: Недобудова (facebook.com/UA.KyivPolice)
Фото: Недобудова (facebook.com/UA.KyivPolice)

Дівчинку ніхто не шукав більше доби

13-річна київська школярка вкоротила собі віку через нещасливе кохання. Про це пишуть "Факти".

Представники київської поліції підтвердили, що 13-річна Марина, яка 14 березня зістрибнула з 23 поверху недобудованої багатоповерхівки, покінчила з собою через нерозділене кохання.

"Ми прочитали листування школярки. Виявляється, їй дуже подобався один хлопчик, який був на рік молодший. Однак 12-річний підліток не відповідав взаємністю і часто залишав повідомлення закоханої дівчинки без відповіді",- розповіла начальник відділу ювенальної превенції ГУ Нацполиции Києва Оксана Поплавська.

За словами Поплавської, про Марину в школі добре відгукувалися. Дівчинка була відмінницею. Але як помітили викладачі, в якийсь момент у неї змінилася поведінка: вона стала прогулювати уроки і часто приходила непідготовленою. Швидше за все, це сталося через любовні переживання.

Про свої проблеми Марина не розповідала батькам, а стала частіше усамітнюватися на прогулянках біля недобудованої багатоповерхівки в Святошино.

14 березня дівчинка пішла з дому і провела в своєму улюбленому місці більше доби і поруч з засмученим підлітком не виявилося нікого, хто міг би відмовити її від страшного вчинку. Мобільний телефон Марина з собою не взяла.

А 16 березня дівчинка піднялася на 23 поверх і стрибнула вниз, залишивши батькам тільки передсмертну записку.

Мама Марини кинулася шукати доньку занадто пізно. Вона була впевнена, що поліція починає пошуки тільки після закінчення трьох діб.

Начальник відділу ювенальної превенції ГУ Нацполиции Києва Поплавська Оксана повідомила, що це поширена помилка.

"Хочу ще раз сказати всім: поліція починає шукати зниклих дітей відразу, як тільки про це стає відомо", — підкреслила Оксана Поплавська.

Нагадаємо, стали відомі подробиці самогубства 13-річної дівчинки в Києві.

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Теги: самоубийство, самоубийца, підліток, Київ
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