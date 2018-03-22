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"Дети его любили": в Харькове школьник покончил жизнь самоубийством из-за отсутствия карманных денег

STYLERLIFE        22.03.2018 - 18:05
Коллаж (РБК-Украина)
Коллаж (РБК-Украина)

По словам педагогов, ребенок хорошо учился и был неконфликтным

В Харькове покончил жизнь самоубийством 12-летний мальчик. В предсмертной записке он написал, что родители не дают ему карманных денег. По информации полицейских, мальчика 20 марта вечером обнаружил в петле его отец.

Василий Шептуха, который совершил суицид,  оставил предсмертную записку, в которой написал, что устал. Причина его поступка — отсутствие карманных денег во время прогулок с друзьями.

В школе №72, где последние полтора года учился Вася, шокированы случившемся. Говорят, ничто не предвещало беды. Мальчик был веселым жизнерадостным ребенком – с младых ногтей занимался спортом, был физоргом класса, дружил не только со сверстниками, но и со старшими ребятами, сообщает "Город Х".

Фото: Василий Шептуха (посредине) (gx.net.ua)

"Мальчик очень любил своего папу. И то, что причиной самоубийства называют нехватку денег — это очень странно. Я не могу сказать, что Вася в чем-то нуждался - был накормлен, одет, все мероприятия и экскурсии отец всегда оплачивал", — рассказала директор учебного заведения Галина Богач.

По словам женщины, педагоги были настолько ошарашены, что перебирали в уме разные причины, которые могли толкнуть мальчика на отчаянный шаг. 

"Учился он хорошо, накануне писали контрольные – он получил 10 баллов. Дети его любили, поэтому из-за недостатка внимания сверстников он тоже не мог такое совершить. Вася был очень активным, с детства играл в футбол, был капитаном футбольной команды", — сказала о нем  директор школы достижения подростка.

Как ранее писал Styler, стала известна причина самоубийства 13-летней школьницы из Киева.

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Теги: самоубийство
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