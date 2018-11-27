Діти надихалися чадним газом у потязі Херсон-Запоріжжя: подробиці

Фото: РБК-Україна

Учасники інциденту скаржаться на бездіяльність працівників поїзда

Вранці 26 листопада о 5:25 ранку в службу 103 надійшов дзвінок від співробітників медпункту, розташованого на вокзалі Запоріжжя-1. Чоловік повідомив, що потрібна допомога медиків дітям, які їхали в поїзді з Херсона до Запоріжжя. Учасники інциденту скаржаться на бездіяльність провідника і начальника поїзда. Про це повідомила Олена Цимбал у Facebook.

Дівчина стверджує, що під час інциденту ні провідник, ні начальник поїзда не вжили жодних дій. Діти скаржилися на першіння в горлі та тікали в інший вагон, оскільки вікна не відкривалися. Пасажири самі викликали "швидку".

"Сталося задимлення вагона. Діти рятувалися самі, тікаючи в інший вагон. Вікна не відкривалися, поїзд не зупинив рух, швидку ні начальник поїзда, ні провідники не викликали! Діти надихалися чадним газом! Швидка була викликана пасажирами, коли діти прибули у Запоріжжя. Де в цей час були провідники і начальник поїзда?" - обурюється Олена Цимбал.

Скріншот поста: (facebook.com/tsimbal.l)

Користувачі відреагували на новину, обурившись від такого обслуговування:

Скріншот коментарів: (facebook.com/tsimbal.l)

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Відео: РБК-Україна