Дети надышались угарным газом в поезде Херсон-Запорожье: подробности

Фото: РБК-Украина

Участники инцидента жалуются на бездействие работников поезда

Утром 26 ноября в 5:25 утра в службу 103 поступил звонок от сотрудников медпункта, расположенного на вокзале Запорожье-1. Звонивший сообщил, что требуется помощь медиков детям, которые ехали в поезде из Херсона в Запорожье. Участники инцидента жалуются на бездействие проводника и начальника поезда. Об этом сообщила Елена Цымбал в Facebook.

Девушка утверждает, что во время инцидента ни проводник, ни начальник поезда не предпринимали совершенно никаких действий. Дети жаловались на першение в горле и убегали в другой вагон, поскольку окна не открывались. Пассажиры сами вызвали "скорую".

"Произошло задымление вагона. Дети спасались сами, убегая в другой вагон. Окна не открывались, поезд не остановил движение, скорую ни начальник поезда, ни проводники не вызывали! Дети надышались угарным газом! Скорая была вызвана пассажирами, когда дети прибыли в Запорожье. Где в это время были проводники и начальник поезда?" - возмущается Елена Цымбал.

Скриншот поста: (facebook.com/tsimbal.l)

Пользователи отреагировали на новость, возмутившись от такого обслуживания:

Скриншот комментариев: (facebook.com/tsimbal.l)

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Видео: РБК-Украина