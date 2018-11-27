ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Дети надышались угарным газом в поезде Херсон-Запорожье: подробности

STYLERЖизнь    27.11.2018 - 15:19
Дети надышались угарным газом в поезде Херсон-Запорожье: подробности
Фото: РБК-Украина

Участники инцидента жалуются на бездействие работников поезда

Утром 26 ноября в 5:25 утра в службу 103 поступил звонок от сотрудников медпункта, расположенного на вокзале Запорожье-1. Звонивший сообщил, что требуется помощь медиков детям, которые ехали в поезде из Херсона в Запорожье. Участники инцидента жалуются на бездействие проводника и начальника поезда. Об этом сообщила Елена Цымбал в Facebook.

Девушка утверждает, что во время инцидента ни проводник, ни начальник поезда не предпринимали совершенно никаких действий. Дети жаловались на першение в горле и убегали в другой вагон, поскольку окна не открывались. Пассажиры сами вызвали "скорую".

"Произошло задымление вагона. Дети спасались сами, убегая в другой вагон. Окна не открывались, поезд не остановил движение, скорую ни начальник поезда, ни проводники не вызывали! Дети надышались угарным газом! Скорая была вызвана пассажирами, когда дети прибыли в Запорожье. Где в это время были проводники и начальник поезда?" - возмущается Елена Цымбал.

Дети надышались угарным газом в поезде Херсон-Запорожье: подробностиСкриншот поста: (facebook.com/tsimbal.l)

Пользователи отреагировали на новость, возмутившись от такого обслуживания:

Дети надышались угарным газом в поезде Херсон-Запорожье: подробностиСкриншот комментариев: (facebook.com/tsimbal.l)

Ранее сообщалось, что в заброшенном доме одного из сел Белгород-Днестровского района Одесской области обнаружили тело 9-летней девочки. На теле ребенка были заметны признаки насилия.

Также медики назвали пять самых ядовитых продуктов, которые навсегда следует убрать из повседневного рациона.

Напомним, специалисты назвали причину облысения более 150 детей в Черновцах.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины поездгаздети
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь