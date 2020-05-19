Дитячі садки готуються до відкриття: в уряді назвали нові правила

Дитячі садки вийдуть з карантину вже 25 травня, якщо тому сприятиме епідеміологічна ситуація в конкретному регіоні. Таку заяву зробив Денис Шмигаль, уточнивши, що з 22 числа Україна перейде на адаптивний карантин.

Тепер уряд разом з місцевою владою буде приймати рішення щодо ослаблення (або посилення) карантину по конкретному регіону.

"З 25 числа уряд дозволить роботу дитячих садків, а також роботу метрополітену в тих місцях, де дозволить епідеміологічна ситуація. Тут вже будемо працювати з місцевою владою", - сказав Шмигаль в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

При рішенні відкриття дитячих садків у тому чи іншому регіоні будуть враховуватися три показники: рівень захворюваності за останні сім днів, завантаженість лікарень з пацієнтами з COVID-19 (не більше 50%) і кількість проведених тестувань.

Відзначимо, що раніше звучала інформація, що дитсадки можуть бути доступними вибірково. Приміром, для дітей тих працівників, які беруть безпосередню участь у боротьбі з коронавірусом, приміром, медиків. В останній заяві Денис Шмигаль не уточнював, чи будуть такі обмеження.

А в Міністерстві освіти і науки озвучили правила, за якими будуть працювати дитячі садки після відкриття:

всім працівникам будуть проводити температурний скринінг перед роботою;

дітей зобов'яжуть перевіряти кожні 4 години;

постійна дезінфекція, часте вологе прибирання і провітрювання приміщень;

під заборону потраплять багаторазові рушники, м'які іграшки, килими з довгим ворсом;

заняття та ігри, при яких не можна уникнути тісного фізичного контакту;

діти будуть більше грати на свіжому повітрі;

співробітники з групи ризику (старше 60-ти з хронічними хворобами) не будуть допускатися до роботи.

Зазначимо, що в Україні поки що ситуація з поширенням коронавіруса поліпшується. За останню добу зафіксовано 260 нових випадків хвороби. Це найнижчий результат з 9 квітня.