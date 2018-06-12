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У Deutsche Welle вибачилися за "громадянську війну" на Донбасі

STYLERLIFE        12.06.2018 - 16:30
Фото: wiki
Фото: wiki

Такі слова були використані в статті

Журналісти видання Deutsche Welle вибачилися слова про "громадянську війну" на Донбасі, які були використані в статті за 11 червня. Про це DW написало в Twitter.

"Ми вибачаємося за те, що дана стаття не відповідала нашим редакційним стандартам - ми внесли відповідні правки в текст. Дякуємо за те, що звернули на це нашу увагу", - сказано в повідомленні.

У понеділок, 11 червня, на англомовній версії Deutsche Welle вийшов матеріал в зустрічі глав МЗС країн нормандської четвірки в Берліні У статті, що відбувається на Донбасі було названо "громадянською війною", що викликало обурення в МЗС України і українська сторона закликала німецьке видання виправити статтю.

Скріншот поста (twitter.com/dwnews)

Нагадаємо, що The Times "приписала" Крим Росії.

"Посольство звертає увагу The Times на той факт, що неприйнятно відзначати на цій карті Крим, який був незаконно анексований Росією в Україні в 2014 році. Ми вимагаємо змінити карту. Крим - це Україна", - сказано в повідомленні.

Пізніше редакція офіційно вибачилася за "помилку".

Термінова новина за 12 червня

"Російський" Крим в The Times: у виданні відреагували на скандал "Бракувало порнографічності": в мережі висміяли відвертий календар реформ українського видання (фото)
Теги: издание
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