В Deutsche Welle извинились за "гражданскую войну" на Донбассе

Такие слова были использованы в статье

Журналисты издания Deutsche Welle извинились слова о "гражданской войне" на Донбассе, которые были использованы в статье за 11 июня. Об этом DW написало в Twitter.

"Мы извиняемся за то, что данная статья не соответствовала нашим редакционным стандартам – мы внесли соответствующие правки в текст. Спасибо за то, что привлекли к этому наше внимание", – сказано в сообщении.

В понедельник, 11 июня, на англоязычной версии Deutsche Welle вышел материал в встрече глав МИД стран нормандской четверки в Берлине В статье происходящее на Донбассе было названо "гражданской войной", что вызвало возмущение в МИД Украины и украинская сторона призвала немецкое издание исправить статью.

Скриншот поста (twitter.com/dwnews)

Напомним, что The Times "приписала" Крым России.

"Посольство обращает внимание The Times на тот факт, что неприемлемо отмечать на этой карте Крым, который был незаконно аннексирован Россией в Украине в 2014 году. Мы требуем изменить карту. Крым – это Украина", - сказано в сообщении.

Позже редакция официально извинилась за "ошибку".

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