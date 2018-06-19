Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)

В результаті аварії загинула дівчина-пасажир
На трасі Київ-Харків сталася смертельно ДТП. Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua в соціальній мережі Facebook.
Фото: ДТП на трасі (facebook.com/dtp.kiev.ua)
"Дівчина згоріла. Хлопець-водій - у реанімації. Смертельна вогняне ДТП на трасі Київ-Харків, 180 км", - сказано в повідомленні.
"Стовп диму, вогонь і перевернутий Audi. Ще п'ять хвилин тому всі були живі і здорові", - додали в співтоваристві.
Фото: ДТП на трасі (facebook.com/dtp.kiev.ua)
За словами очевидця, автомобіль Audi влетів у відбійник і загорівся. Він зазначив, що з якою швидкістю рухалася машина, невідомо, однак звук був, як у літака. Відбійник розбитий на відрізку в 100 метрів.
Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)
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