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Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)

STYLERLIFE        19.06.2018 - 12:52

В результаті аварії загинула дівчина-пасажир

На трасі Київ-Харків сталася смертельно ДТП. Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua в соціальній мережі Facebook.

Фото: ДТП на трасі (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Дівчина згоріла. Хлопець-водій - у реанімації. Смертельна вогняне ДТП на трасі Київ-Харків, 180 км", - сказано в повідомленні.

"Стовп диму, вогонь і перевернутий Audi. Ще п'ять хвилин тому всі були живі і здорові", - додали в співтоваристві.

Фото: ДТП на трасі (facebook.com/dtp.kiev.ua)

За словами очевидця, автомобіль Audi влетів у відбійник і загорівся. Він зазначив, що з якою швидкістю рухалася машина, невідомо, однак звук був, як у літака. Відбійник розбитий на відрізку в 100 метрів.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше повідомлялося, що в Києві водій автобуса з дітьми помер прямо за кермом.

Трагічний інцидент стався на вулиці Івана Огієнка (колишня Лукашевича), недалеко від Південного вокзалу, приблизно о 06:20.

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Теги: ДТП
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