Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)

В результате аварии погибла девушка-пассажир
На трассе Киев-Харьков произошло смертельно ДТП. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.
Фото: ДТП на трассе (facebook.com/dtp.kiev.ua)
"Девушка сгорела. Парень-водитель – в реанимации. Смертельное огненное ДТП на трассе Киев-Харьков, 180 км", - сказано в сообщении.
"Столб дыма, огонь и перевернутый Audi. Еще пять минут назад все были живы и здоровы", - добавили в сообществе.
Фото: ДТП на трассе (facebook.com/dtp.kiev.ua)
По словам очевидца, автомобиль Audi влетел в отбойник и загорелся. Он отметил, что с какой скоростью двигалась машина, неизвестно, однако звук был, как у самолета. Отбойник разбит на протяжении 100 метров.
Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)
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