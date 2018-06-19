Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)

В результате аварии погибла девушка-пассажир

На трассе Киев-Харьков произошло смертельно ДТП. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

Фото: ДТП на трассе (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Девушка сгорела. Парень-водитель – в реанимации. Смертельное огненное ДТП на трассе Киев-Харьков, 180 км", - сказано в сообщении.

"Столб дыма, огонь и перевернутый Audi. Еще пять минут назад все были живы и здоровы", - добавили в сообществе.

Фото: ДТП на трассе (facebook.com/dtp.kiev.ua)

По словам очевидца, автомобиль Audi влетел в отбойник и загорелся. Он отметил, что с какой скоростью двигалась машина, неизвестно, однако звук был, как у самолета. Отбойник разбит на протяжении 100 метров.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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