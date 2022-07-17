Здуття живота, біль та метеоризм: причини й дієві способи боротьби

Причини метеоризму

Середньостатистична людина робить маленькі "хлопки" від 5 до 15 разів на день. Кількість газів прямо пропорційна тому, що з'їли. Наприклад, якщо ви поїли квасолю або горох, вірогідність утворення газів збільшується.

В першу чергу пришвидшене утворення газів спричинене клітковиною, цукровими та крохмальними вуглеводами. Під час ферментації цих вуглеводів бактерії, які харчуються ними, виділять побічні елементи, такі як водень та метан.

Цей процес має відбуватися у товстій кишці. Коли цей процес відбувається у тонкій кишці, виникає синдром надлишкового бактеріального росту (СНБР), через що утворюється багато газів та інших проблем.

Одна з причин СНБР - це недостатня кількість шлункової кислоти. Кислотність шлунку втрачається з роками, а також після курсу антибіотиків та антацидів. Існує багато елементів, які впливають на кислотність нашого шлунка.

Іншими словами через недостатню кислотність їжа не перетравлюється в шлунку до кінця, через що ферментація відбувається у тонкій кишці. Тому навіть, якщо ви їсте здорову їжу, у вас можуть бути біль, здуття та метеоризм.

Здуття та метеоризм заважають нам нормально жити (фото: freepik)

Розв'язання проблеми

Для підвищення кислотності шлунку слід приймати бетаїн гідрохлорид. Хлор, який є у складі, допоможе відновити потрібний рівень соляної кислоти. Цей засіб продається у таблетках, його слід приймати від найбільшої кількості таблеток на початку - 4-6 за один раз, до найменшої - 2-3 під кінець прийому. Таким чином організм далі сам буде виробляти необхідну кількість кислоти.

Також для покращення травлення доктор Берг рекомендує:

Імбир , який допомагає позбутися від газів та стимулює виділення жовчі та ферментів. Окрім того, імбир допомагає під час спазмів або важкості у прямій кишці, таким чином сприяє травленню та розслабленню кишківника.

, який допомагає позбутися від газів та стимулює виділення жовчі та ферментів. Окрім того, імбир допомагає під час спазмів або важкості у прямій кишці, таким чином сприяє травленню та розслабленню кишківника. Подібний, але слабший вплив мають мʼята та кріп.

Окремим пунктом слід написати про яблучний оцет, який уповільнює процес травлення, чим підвищує ймовірність повного перетравлення.

Слід зауважити, що під час профілактичного вживання яблучного оцту у вашому раціоні має бути достатній рівень жирів. Цей мікс допоможе нормалізації процесів травлення для дієвої роботи шлункового соку.

Тож бетаїн гідрохлорид, яблучний оцет та інші перераховані продукти зможуть допомогти зменшити газоутворення.

Імбир та м'ята допоможуть перетравленню їжі (фото: pixabay)

Непереносність продуктів

Вищезгадані методи навряд допоможуть, якщо у вас є непереносність до певного виду продуктів, адже ваш організм не виділяє необхідних ферментів для його перетравлення.

Наприклад, непереносність лактози - це відсутність ферментів у організмі, які можуть перетравити молочний цукор. Існує два вирішення, перший - приймати ферменти, або другий - не вживати молочні продукти.

Непереносність глютену. Якщо ви вживаєте продукти з глютеном, але ваш організм не може з ним впоратись, ви можете отримати надлишкове газоутворення, біль у животі, здуття та артрит.

Під час будь-якої непереносності можна приймати більше ферментів, пробіотиків, щоб вони збагачували бактерії для вироблення більшої кількості ферментів.

Продукти, які можуть сприяти надмірному газоутворенню

До продуктів, які сприяють газоутворенню у певних категорій людей, ми можемо віднести: