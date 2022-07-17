Вздутие живота, боль и метеоризм: причины и действенные способы борьбы

Чрезмерное газообразование, вздутие и боли в животе приносят большой дискомфорт в повседневную жизнь. Понимая появление этих проблем и следуя советам опытных врачей, вы сможете в короткий срок решить этот вопрос.
Почему появляется метеоризм и как с ним бороться, рассказал известный доктор из Америки Эрик Берг.
Среднестатистический человек делает маленькие "хлопки" от 5 до 15 раз в день. Количество газов прямо пропорционально тому, что съели. Например, если вы поели фасоль или горох, вероятность образования газов увеличивается.
В первую очередь ускоренное образование газов вызвано клетчаткой, сахарными и крахмальными углеводами. Во время ферментации этих углеводов бактерии, которые питаются ими, будут выделять побочные элементы, такие как водород и метан.
Этот процесс должен происходить в толстой кишке. Когда этот процесс происходит в тонкой кишке, возникает синдром избыточного бактериального роста (СНБР), из-за чего образуется много газов и других проблем.
Одна из причин СНБР - это недостаточное количество желудочной кислоты. Кислотность желудка теряется с годами, а также после курса антибиотиков и антацидов. Существует много элементов, которые влияют на кислотность нашего желудка.
Другими словами из-за недостаточной кислотности пища не переваривается в желудке до конца, из-за чего ферментация происходит в тонкой кишке. Поэтому даже если вы едите здоровую пищу, у вас могут быть боль, вздутие и метеоризм.
Вздутие и метеоризм мешают нам нормально жить (фото: freepik)
Для повышения кислотности желудка следует принимать бетаин гидрохлорид. Хлор, который есть в составе, поможет восстановить нужный уровень соляной кислоты. Это средство продается в таблетках, его следует принимать от наибольшего количества таблеток в начале - 4-6 за один раз, до наименьшего - 2-3 под конец приема. Таким образом организм дальше сам будет вырабатывать необходимое количество кислоты.
Также для улучшения пищеварения доктор Берг рекомендует:
Отдельным пунктом следует написать про яблочный уксус, который замедляет процесс пищеварения, чем повышает вероятность полного переваривания.
Следует заметить, что во время профилактического приема яблочного уксуса в вашем рационе должен быть достаточный уровень жиров. Этот микс поможет нормализации процессов пищеварения для действенной работы желудочного сока.
Поэтому бетаин гидрохлорид, яблочный уксус и другие перечисленные продукты смогут помочь уменьшить газообразование.
Имбирь и мята помогут пищеварению (фото: pixabay)
Вышеупомянутые методы вряд ли помогут, если у вас есть непереносимость к определенному виду продуктов, ведь ваш организм не выделяет необходимых ферментов для его переваривания.
Например, непереносимость лактозы - это отсутствие ферментов в организме, которые могут переварить молочный сахар. Существует два решения, первый - принимать ферменты, или второй - не употреблять молочные продукты.
Непереносимость глютена. Если вы употребляете продукты с глютеном, но ваш организм не может с ним справиться, вы можете получить избыточное газообразование, боль в животе, вздутие и артрит.
Во время любой непереносимости можно принимать больше ферментов, пробиотиков, чтобы они обогащали бактерии для выработки большего количества ферментов.
К продуктам, которые способствуют газообразованию у определенных категорий людей, мы можем отнести:
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