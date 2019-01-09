"Дійсно великі зрушення": Нищук про українське кіно у 2019

Відео: YouTube / Телеканал Прямий

Міністр культури України Євген Нищук заявив про те, що в нашій країні відбувається відродження вітчизняного кінематографа, а також намічається вихід на західний ринок. Про це чиновник розповів у ток-шоу "Ехо України" на телеканалі "Прямий".

Вже зараз у стадії виробництва - 19 телесеріалів (з 69 проектів, які проходять по Мінкульту за програмою патріотичного спрямування).

Вихід стрічок на телеекрани намічається орієнтовно у середині 2019-го.

Міністр зазначив, що закон про квоти на телебаченні для українського контенту дав результат. У той же час міністерство зіткнулося з критикою щодо державного інвестування в комерційні телеканали.

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"Так, ми вперше пішли на те, що 50% ми інвестуємо у створення телевізійного серіалу - будь то документального або художнього, або анімаційного - для того, щоб змінити картинку на телевізійних екранах, щоб з'явилися не про "російських ментів" фільми, а про нашу історію, без якоїсь пропаганди, без жодної цензури. Фільми на різну тематику... жодних обмежень. Але саме повний цикл українського виробництва і з українськими акторами в головних ролях", - розповів він.

Нищук наголосив, що мінкульт не має жодного впливу на телеканали і не формує телепростір.

Також він розповів, що в 2019 році очікується кількох прем'єр співпрацю з Голлівудом. Йдеться про картину Агнешки Холланд про валлійського репортера Гарета Джонса, який розповів всьому західному світові про Голодомор в Україні в 1932-33 роках. Крім того, у фільмі "Захар Беркут" також знімаються голлівудські актори.

Кадр з фільму "Захар Беркут"

"У нас також паралельно ще кілька копродукций з іншими. У нас Жан Рено в наших фільмах з'явиться. Фільм "Поліна" і ще один. У нас активно підписуються угоди про копродукии з іншими країнами. Готова угоду з Канадою. Це дуже важливо. Тобто ми практично виходимо на західний ринок", - розповів він.

Нищук додав, що норвезькі компанії заходять на Одеську кіностудію для створення спільного телевиробництва з Україною. Наприкінці січня він відправиться до Норвегії підписувати відповідну угоду.

"Нам дуже важливо зараз виходити на інші телевізійні ринки. Це спільний фільм з Польщею. Пан Яблонський, який повідомив нам в свій час про премію Леха Валенси для Олега Сенцова, який зараз залучен до зйомок фільму за твором Олега Сенцова "Номери".

Нищук заявив, що це "дійсно великі зрушення".

"Я не приховуватиму, що ми практично переживаємо відродження українського кінематографа", - зазначив він.

Нагадаємо, що 7 лютого 2019 року на екрани кінотеатрів вийде фільм "Крути 1918".

Також ми писали про те, що у цьому році українців чекає безліч кіноновинок від вітчизняних режисерів. Найочікуваніші з них: драматичний фільм-трилер режисера Мирослава Слабошпицького "Люксембург"; комедія кінорежисера Сергія Вейна "Продюсер"; історична драма, бойовик від режисера Ахтема Сеітаблаєва і Джона Вінна "Захар Беркут"; дитячий фільм-фентезі від режисера Олени Каретник "Тільки диво"; біографічна драма від режисера Романа Бровка "Стус" ("Птах душі")

Як повідомлялося раніше, у січні любителів кіно очікує мультфільм про нові пригоди Астерікса і його друзів, містичний трилер від Шьямалана та багато інших новинок.