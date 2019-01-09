"Действительно большие сдвиги": Нищук об украинском кино в 2019

Видео: YouTube / Телеканал Прямий

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил о том, что в нашей стране происходит возрождение отечественного кинематографа, а также намечается выход на западный рынок. Об этом чиновник рассказал в ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямый".

Уже сейчас в стадии производства - 19 телесериалов (из 69 проектов, которые проходят по Минкульту по программе патриотического направления).

Выход лент на телеэкраны намечается ориентировочно в середине 2019-го.

Министр отметил, что закон о квотах на телевидении для украинского контента дал результат. В то же время министерство столкнулось с критикой относительно государственного инвестирования в коммерческие телеканалы.

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"Да, мы пошли впервые на то, что 50% мы инвестируем в создание телевизионного сериала - будь то документального или художественного, или анимационного - для того, чтобы изменить картинку на телевизионных экранах, чтобы появились не о "российских ментах" фильмы, а о нашей истории, без какой-то пропаганды, без всякой цензуры. Фильмы на разную тематику ... Ограничений никаких. Но именно полный цикл украинского производства и с украинскими актерами в главных ролях", - рассказал он.

Нищук подчеркнул, что минкульт не имеет никакого влияния на телеканалы и не формирует телепространство.

Также он рассказал, что в 2019 году ожидается нескольких премьер в сотрудничестве с Голливудом. Речь идет о картине Агнешки Холланд о валлийском репортере Гарете Джонсе, который рассказал всему западному миру о Голодоморе в Украине в 1932-33 годах. Кроме того, в фильме "Захар Беркут" также снимаются голливудские актеры.

Кадр из фильма "Захар Беркут"

"У нас также параллельно еще несколько копродукций с другими. У нас Жан Рено в наших фильмах появится. Фильм "Полина" и еще один. У нас подписываются активно соглашения о копродукии с другими странами. Готово соглашение с Канадой. Это очень важно. То есть мы практически выходим на западный рынок", - рассказал он.

Нищук добавил, что норвежские компании заходят на Одесскую киностудию для создания совместного телепроизводства с Украиной. В конце января он отправится в Норвегию подписывать соответствующее соглашение.

"Нам очень важно сейчас выходить на другие телевизионные рынки. Это совместный фильм с Польшей. Пан Яблонский, который сообщил нам в свое время о премии Леха Валенсы для Олега Сенцова, который сейчас приобщен к съемкам фильма по произведению Олега Сенцова "Номера".

Нищук заявил, что это "действительно большие сдвиги".

"И я не буду скрывать, что мы практически переживаем возрождение украинского кинематографа", - отметил он.

Напомним, что 7 февраля 2019 года на экраны кинотеатров выйдет фильм "Круты 1918".

Также мы писали о том, что в этом году украинцев ожидает множество киноновинок от отечественных режиссеров. Самые ожидаемые из них: драматический фильм-триллер режиссера Мирослава Слабошпицкого "Люксембург"; комедия кинорежиссера Сергея Вейна "Продюсер"; историческая драма, боевик от режиссеров Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна "Захар Беркут"; детский фильм-фэнтези от режиссера Елены Каретник "Только чудо"; биографическая драма от режиссера Романа Бровко "Стус" ("Птах душі").

Как сообщалось ранее, в январе любителей кино ожидает мультфильм о новых приключениях Астерикса и его друзей, мистический триллер от Шьямалана и много других новинок.