"Дійсно неадекватні": блогер розповів, що буде з РФ, якщо Путін зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну

Він вважає, що про плани Путіна насправді нічого не відомо

Російський фінансист і блогер Слава Рабинович поділився роздумами про те, що буде з Росією, якщо Путін все ж таки зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну. Про це Слава повідомив у коментарі виданню "Апостроф".

Блогер вважає, що після ЧС-2018 Путін не зважиться на такі радикальні дії, як після Олімпіади в Сочі, коли РФ окупувала Крим.

"Минуло чотири роки, і тепер він не тільки розуміє наслідки, але і знаходиться в зовсім іншому світі в порівнянні з тим, що було в січні 2014 року, перед Олімпіадою: це санкційний режим, статус країни-ізгоя, збитий "Боїнг", звинувачення у тероризмі і військових злочинах. Саме тому порівнювати чемпіонат світу з футболу в Росії з Олімпіадою в Сочі з точки зору дій або відсутність дій Путіна просто некоректно і нерозумно. Тому що це вже інший світ", - каже Рабінович.

Він зазначив, що будь-яка ескалація війни Путіна проти України насправді закінчиться прискоренням падіння режиму і Путін знає про це.

"При введенні умовних російських танків в умовний "Будапешт" проти путінського режиму будуть застосовані самі-самі жорсткі санкції, включаючи масове включення фізичних осіб, перелічених у доповіді Конгресу США, в списки персональних санкцій і масове включення російської фінансової, банківської системи в санкційний режим", - сказав експерт.

Тим не менш Рабінович вважає, що про плани Путіна насправді нічого не відомо.

"Звичайно, ми не можемо з усією впевненістю оцінювати ступінь адекватності Путіна – все одно повинні залишати якийсь простір для припущення про те, що він і його найближче оточення дійсно неадекватні настільки, щоб не розуміти всього цього. Ми повинні розуміти, з ким маємо справу", - підсумував він.

Раніше Слава Рабинович розповів, чому росіяни бажають отримати громадянство Ізраїлю. Про це він повідомив, коментуючи чутки про отримання ізраїльського громадянства відомим шоуменом Іваном Ургантом.

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