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"Действительно неадекватные": блогер рассказал, что будет с РФ, если Путин решится на полномасштабное вторжение в Украину

STYLERLIFE        14.06.2018 - 15:55
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Он считает, что о планах Путина на самом деле ничего не известно

Российский финансист и блогер Слава Рабинович поделился размышлениями о том, что будет Россией, если Путин все же решится на полномасштабное вторжение в Украину. Об этом Слава сообщил в комментарии изданию "Апостроф".

Блогер считает, что после ЧМ-2018 Путин не решится на столь радикальные действия, как после Олимпиады в Сочи, когда РФ оккупировала Крым.

"Прошло четыре года, и теперь он не только понимает последствия, но и находится в совершенно другом мире по сравнению с тем, что было в январе 2014 года, перед Олимпиадой: это санкционный режим, статус страны-изгоя, сбитый "Боинг", обвинения в международном терроризме и военных преступлениях. Именно поэтому сравнивать чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой в Сочи с точки зрения действий или отсутствия действий Путина просто некорректно и глупо. Потому что это уже другой мир", - говорит Рабинович.

Он отметил, что любая эскалация войны Путина против Украины на самом деле закончится ускорением падения режима и Путин знает об этом.

"При введении условных российских танков в условный "Будапешт" против путинского режима будут применены самые-самые жесткие санкции, включая массовое включение физических лиц, перечисленных в докладе Конгресса США, в списки персональных санкций и массовое включение российской финансовой, банковской системы в санкционный режим", - сказал эксперт.

Тем не менее Рабинович считает, что о планах Путина на самом деле ничего не известно.

"Конечно, мы не можем со всей уверенностью оценивать степень адекватности Путина – все равно должны оставлять какое-то пространство для предположения о том, что он и его ближайшее окружение действительно неадекватны настолько, чтобы не понимать всего этого. Мы должны понимать, с кем имеем дело", - подытожил он.

Ранее Слава Рабинович рассказал, почему россияне желают получить гражданство Израиля. Об этом он сообщил, комментируя слухи о получении израильского гражданства известным российским шоуменом Иваном Ургантом.

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Теги: Россия, Владимир Путин
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