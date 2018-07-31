Діяла група: поліція затримала вбивць Віталія Олешко

Колаж РБК-Україна

Кілерів було декілька

Поліція затримала групу кілерів, які у вівторок, 31 липня, здійснили вбивство відомого активіста, бійця АТО Віталія Олешко в Бердянську. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він повідомив, що поліція затримала автомобіль, в якому знаходилося четверо чоловіків. Злочинці намагалися втекти і встигли доїхати до села Приморське Запорізької області.

"Поліція затримала групу кілерів, які вбили сьогодні вдень Віталія Олешко в Бердянську. Машина, в якій знаходилося четверо чоловіків, була перехоплена поблизу села Приморське Запорізької області, кілери намагалися втекти, але їх затримали і вже встигли провести впізнання", - пише Бутусов.

Він додав, що свідок злочину, друг Олешко, Андрій Маджаров упізнав вбивцю.

"Свідок злочину проти Віталія Олешко, його друг Андрій Маджаров упізнав вбивцю, його впізнали й інші свідки", - зазначив журналіст і попросив відгукнутися всіх, хто що-небудь знає про злочинця.

"Хто що-небудь знає про цього злочинця - потрібна вся необхідна інформація. Це однозначно замовне вбивство, діяла ціла група, треба дістатися до замовників", - повідомив Юрій Бутусов.

Скріншот фото вбивці (facebook.com/butusov.yuriy)

Скріншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області вбили бійця АТО Віталія Олешко з позивним "Сармат".

Він був добровольцем батальйону НГУ "Донбас", учасником самооборони Бердянська, кавалером ордена "За мужність" 3-го ступеня, учасником боїв за Іловайськ.

Відео: РБК-Україна