Дієтолог назвала 7 простих способів, як зменшити тягу до солодкого

1. Споживайте більше білків з першим прийомом їжі.

Дослідження показали, що білковий сніданок зменшує тягу до солодкого протягом дня. Починаючи день з вівсяної каші з фруктами і медом, ви забезпечуєте собі тягу до солодкого на весь день, за рахунок високого стрибка цукру і як наслідок інсуліну.

2. Враховуйте неочевидний цукор. Вивчайте склад продуктів.

Замініть соуси промислового виробництва на соуси власного виготовлення, компот і морс на чисту воду і т. д.

3. Виявіть солодкі пастки.

Проаналізуйте свій день і визначте, в який час і в яких місцях ви найбільш сприйнятливі до солодких спокус. Приберіть солодощі з місця вашої видимості, наприклад, замість тарілочки з цукерками покласти тарілочку з горіхами або фруктами. Завтра перед тим, як зайти в магазин, заморіть черв'ячка.

4. Збільште в своєму раціоні кількість клітковини: овочі!

Клітковина уповільнює засвоєння цукру і знижує глікемічний індекс продуктів.

Овочі допоможуть зменшити тягу до солодкого (фото: freepik.com)

5. Приділіть увагу гігієні сну.

Вирішальну роль в тязі до солодкого грають гормони грелін, лептин і інсулін. Приведіть їх в норму, і ви перестанете впадати в безпам'ятство в пошуках печеньки.

6. Шукайте здорове заохочення.

Замість того, щоб балувати себе солодощами, заохочуйте себе більш цінним задоволенням. Часто тяга до солодкого виникає, коли вам нудно або самотньо. Складіть свій список нагород, наприклад: послухати улюблену музику, зателефонувати другу, почухати кота, подрімати, переглянути трейлери до нових добірок фільмів.

7. Смакуйте життя.

Знайдіть хвилинку, щоб подумати. Чи достатньо в ньому справ, які дійсно радують вас? Чим більше у вашому житті здорових джерел радості, тим менше ви будете бажати солодкого. Вчіться насолоджуватися моментом, будь то вечеря з сім'єю або прогулянка від роботи до будинку. Частіше посміхайтеся і відчуйте солодкість кожного моменту свого життя. Тоді тяга до солодкого сама стане менше.

Частіше радуйте себе не тільки їжею (фото: freepik.com)