Диетолог назвала 7 простых способов, как уменьшить тягу к сладкому

1. Потребляйте больше белков с первым приемом пищи.

Исследования показали, что белковый завтрак уменьшает тягу к сладкому в течение дня. Начиная день с овсяной каши с фруктами и медом, вы обеспечиваете себе тягу к сладкому на весь день, за счет высокого скачка сахара и как следствие инсулина.

2. Учитывайте неочевидный сахар. Изучайте состав продуктов.

Замените соусы промышленного производства на соусы собственного изготовления, компот и морс на чистую воду и т. д.

3. Выявите сладкие ловушки.

Проанализируйте свой день и определите, в какое время и в каких местах вы наиболее восприимчивы к сладким искушениям. Уберите сладости из места вашей видимости, например, вместо тарелочки с конфетами положить тарелочку с орехами или фруктами. Завтра перед тем, как зайти в магазин, заморите червячка.

4. Увеличьте в своем рационе количество клетчатки: овощи!

Клетчатка замедляет усвоение сахара и снижает гликемический индекс продуктов.

Овощи помогут уменьшить тягу к сладкому (фото: freepik.com)

5. Уделите внимание гигиене сна.

Решающую роль в тяге к сладкому играют гормоны грелин, лептин и инсулин. Приведите их в норму, и вы перестанете впадать в беспамятство в поисках печеньки.

6. Ищите здоровое поощрение.

Вместо того, чтобы баловать себя сладостями, поощряйте себя более ценным удовольствием. Часто тяга к сладкому возникает, когда вам скучно или одиноко. Составьте свой список наград, например: послушать любимую музыку, позвонить другу, почесать кота, подремать, пересмотреть трейлеры к новым подборкам фильмов.

7. Смакуйте жизнь.

Найдите минутку, чтобы подумать. Достаточно ли в ней дел, которые действительно радуют вас? Чем больше в вашей жизни здоровых источников радости, тем меньше вы будете желать сладкого. Учитесь наслаждаться моментом, будь то ужин с семьей или прогулка от работы до дома. Чаще улыбайтесь и почувствуйте сладость каждого момента своей жизни. Тогда тяга к сладкому сама станет меньше.

Чаще радуйте себя не только едой (фото: freepik.com)