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Дієтолог розповіла, як правильно харчуватися людям з цукровим діабетом

Фото: дієтолог висловилася про харчування людей з діабетом (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Людям з цукровим діабетом 2 типу необхідно дотримуватися певних правил харчування і стежити, щоб в раціоні не було продуктів, які можуть спровокувати скачок рівня глюкози в крові.

Про це розповіла дієтолог Світлана Фус у своєму Facebook.

При цьому вірно підібраний вміст продуктів в меню дозволяє повернути втрачену чутливість клітин до інсуліну, що виробляє підшлункова залоза, і здатність засвоювати глюкозу, зазначає фахівець.

Вона пояснила, які продукти повинні складати основу раціону, а від яких діабетикам потрібно відмовитися.

Що рекомендується вживати

  • Овочі: капусти всіх видів (білокачанна, брюссельська, цвітна, броколі, кольрабі, китайська), цибуля різних видів (ріпчаста, біла, зелена, червона, порей, шалот); кабачки, редис, редька, буряк, морква, гриби, огірки, помідори, перець, баклажани, стручки квасолі, молодий зелений горошок, листя салату, зелень тощо. ⁣⁣⠀
  • Фрукти: вишня, груша не солодких сортів, алича, слива, яблука, цитрусові, кавун, ківі, фейхоа, гранат, авокадо⁣ ⁣.
  • Кисломолочні продукти в невеликій кількості, їх не слід поєднувати з солодкими продуктами - фруктами, медом, сухофруктами і т.д. Найкраще - з овочами⁣.
  • Яйця, курка, яловичина, індичка, риба і морепродукти⁣ ⁣.
  • Не оброблені крупи, бобові⁣ ⁣.⠀
  • Вода, трав'яний чай, інші напої без цукру, овочеві смузі.

Від чого краще відмовитися

  • Цукор і всі продукти, де його багато: мед, варення, мармелад, морозиво, шоколад тощо.
  • Біле борошно і продукти з неї: хліб, печиво, тістечка, торти.
  • Картопля, макарони з білого рафінованого борошна, манка.
  • Виноград, банани, солодкі фрукти.
  • Згущене молоко, солодкі сирки, йогурти з добавками.
  • Соки фруктово-ягідні, солодкі напої.
  • Жирне м'ясо і м'ясні напівфабрикати.
  • Алкоголь.

"Цукор не використовувати. Відомо, що фруктоза, яка використовується як цукрозамінник для хворих на цукровий діабет, перетворюється в печінці у жири. Надходження фруктози у великих кількостях сприяє підвищеному утворенню жиру і розвитку ускладнень цукрового діабету. Оптимальним вважають вміст фруктози в раціоні не більше 30 г, включаючи і ту, яка надходить з продуктами харчування. З підсолоджувачів я рекомендую стевію", - каже дієтолог.

Також фахівець звертає увагу, що при діабеті 2 типу такого харчування необхідно дотримуватися постійно, все життя. Такий раціон допоможе уникнути розвитку ускладнень, а ще - підтримувати нормальну вагу і добре самопочуття.

Нагадаємо, раніше науковці назвали фрукт, який знижує цукор в крові та допомагає при зайвій вазі.

До слова, перед цим також лікарі назвали 5 явних ознак діабету, від яких багато відмахуються.

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