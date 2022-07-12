Дієтолог розповіла, як правильно харчуватися людям з цукровим діабетом

Людям з цукровим діабетом 2 типу необхідно дотримуватися певних правил харчування і стежити, щоб в раціоні не було продуктів, які можуть спровокувати скачок рівня глюкози в крові.
Про це розповіла дієтолог Світлана Фус у своєму Facebook.
При цьому вірно підібраний вміст продуктів в меню дозволяє повернути втрачену чутливість клітин до інсуліну, що виробляє підшлункова залоза, і здатність засвоювати глюкозу, зазначає фахівець.
Вона пояснила, які продукти повинні складати основу раціону, а від яких діабетикам потрібно відмовитися.
"Цукор не використовувати. Відомо, що фруктоза, яка використовується як цукрозамінник для хворих на цукровий діабет, перетворюється в печінці у жири. Надходження фруктози у великих кількостях сприяє підвищеному утворенню жиру і розвитку ускладнень цукрового діабету. Оптимальним вважають вміст фруктози в раціоні не більше 30 г, включаючи і ту, яка надходить з продуктами харчування. З підсолоджувачів я рекомендую стевію", - каже дієтолог.
Також фахівець звертає увагу, що при діабеті 2 типу такого харчування необхідно дотримуватися постійно, все життя. Такий раціон допоможе уникнути розвитку ускладнень, а ще - підтримувати нормальну вагу і добре самопочуття.
Нагадаємо, раніше науковці назвали фрукт, який знижує цукор в крові та допомагає при зайвій вазі.
До слова, перед цим також лікарі назвали 5 явних ознак діабету, від яких багато відмахуються.