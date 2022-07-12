Диетолог рассказала, как правильно питаться людям с сахарным диабетом

Людям с сахарным диабетом 2 типа необходимо придерживаться определенных правил питания и следить, чтобы в рационе не было продуктов, которые могут спровоцировать скачек уровня глюкозы в крови.
Об этом рассказала диетолог Светлана Фус в своем Facebook.
При этом верно подобранное содержание продуктов в меню позволяет вернуть утраченную чувствительность клеток к инсулину, что вырабатывает поджелудочная железа, и способность усваивать глюкозу, отмечает специалист.
Она объяснила, какие продукты должны составлять основу рациона, а от каких диабетикам нужно отказаться.
"Сахар не использовать. Известно, что фруктоза, используемая в качестве сахарозаменителя для больных сахарным диабетом, превращается в печени в жиры. Поступление фруктозы в больших количествах способствует повышенному образованию жира и развитию осложнений сахарного диабета. Оптимальным считают содержание фруктозы в рационе не более 30 г, включая и поступающую с продуктами питания. Из подсластителей я рекомендую стевию", - говорит диетолог.
Также специалист обращает внимание, что при диабете 2 типа такое питание необходимо соблюдать постоянно, всю жизнь. Такой рацион поможет избежать развития осложнений, а еще - поддерживать нормальный вес и хорошее самочувствие.
Напомним, ранее ученые назвали фрукт, который снижает сахар в крови и помогает при лишнем весе.
К слову, перед этим также врачи назвали 5 явных признаков диабета, от которых многие отмахиваются.