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Дієтолог розповіла, як їсти солодке без шкоди для фігури

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Понеділок 31 січня 2022 15:38
Дієтолог розповіла, як їсти солодке без шкоди для фігури Як правильно їсти солодке (фото: unsplash.com)
Автор: Марина Настевич

Багато хто мріє їсти улюблені солодощі і при цьому не переживати за свою фігуру. Чи можливо це? Дієтолог Олена Коготкова запевняє, що так - головне знати міру і деякі правила і нюанси при вживанні десертів.

Про те, як же їсти солодке і не поправлятися, експерт розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Найголовніше, зрозуміти: солодке – така ж їжа, але з однією невеликою різницею. Будь то бабусин Наполеон або десерт від кондитера – всі вони містять багато простих вуглеводів, жирів, позбавлені білка і харчових волокон. А значить, десерт швидко перетравлюється, швидко підвищує рівень глюкози в крові і засвоюється клітинами.

І тут два варіанти: або все йде на заповнення енергії (наприклад, ви біжите марафон), або відкладається про запас (у формі глікогену або в жирових клітинах).

У будь-якому випадку тривалого насичення тістечко не дасть. Навпаки - через 30-40 хвилин ви швидше відчуєте звірячий голод. Тому підзарядитися солоденьким - погана ідея.

Дієтолог рекомендує спочатку подарувати собі збалансований обід, де буде порція білка, складний вуглевод і овочі. Як правило, тяга до солодкого після їжі або пропадає зовсім, або істотно знижується. Але навіть якщо збережеться, то стрибків глюкози таких вже не буде.

Дієтолог розповіла, як їсти солодке без шкоди для фігури
Дієтолог розповіла, як вписати солодощі в раціон (фото: pexels.com)⠀

Але кожному правилі є винятки. Якщо ви здорова людина з нормальною вагою, то нічого кримінального не трапиться, якщо ненароком в парку ви з'їсте морозиво або, не будучи голодною, обмежитеся улюбленим десертом в кафе.

Гарне правило: з'їла торт в кафе, враховуй це в інші прийоми їжі. І ні, не голодуй! Не їсти цілий день тільки тому, що відступила від плану - погана ідея. Додай більше овочів, білок, мінімум насичених жирів і простих вуглеводів. Як завжди, справа не в цукрі і жирі, а в їх кількості.

Чи шкідливий стрибок глюкози в крові? Шкідливий сам по собі високий уроень, який буває при порушенні вуглеводного обміну. Або коли призводить до харчової тяги і подальшого переїдання. Але не менше шкоди від переїдання в принципі. Якщо ми отримуємо з їжею більше енергії, ніж встигаємо витрачати, це призведе до надмірної ваги і, як наслідок, діабету 2 типу.

Дієтолог розповіла, як їсти солодке без шкоди для фігуриДієтолог розповіла, як їсти солодке без шкоди для фігуриЯк їсти солодке і не поправлятися (фото: instagram.com/alenakogotkova)

Раніше ми повідомляли, що експерти назвали напій, який допоможе швидко спалити жир і схуднути.

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