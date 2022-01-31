ru ua
Пн, 31 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Диетолог рассказала, как есть сладкое без вреда для фигуры

Новина українською →
Понедельник 31 января 2022 15:38
Диетолог рассказала, как есть сладкое без вреда для фигуры Как правильно есть сладкое (фото: unsplash.com)
Автор: Марина Настевич

Многие мечтают есть любимые сладости и при этом не переживать за свою фигуру. Возможно ли это? Диетолог Алена Коготкова уверяет, что да - главное знать меру и некоторые правила и нюансы при употреблении десертов.

О том, как же есть сладкое и не поправляться, эксперт рассказала на своей странице в Instagram.

Самое главное, понять: сладкое – такая же еда, но с одной небольшой разницей. Будь то бабушкин Наполеон или десерт от кондитера – все они содержат много простых углеводов, жиров, лишены белка и пищевых волокон. А значит, десерт быстро переваривается, быстро повышает уровень глюкозы в крови и усваивается клетками.

И тут два варианта: либо все идет на восполнение энергии (например, вы бежите марафон), либо откладывается про запас (в форме гликогена или в жировых клетках).

В любом случае длительного насыщения пирожное не даст. Наоборот – спустя 30-40 минут вы скорее почувствуете зверский голод. Поэтому подзарядиться сладеньким – плохая идея.

Диетолог рекомендует сначала подарить себе сбалансированный обед, где будет порция белка, сложный углевод и овощи. Как правило, тяга к сладкому после еды либо пропадает вовсе, либо существенно снижается. Но даже если сохранится, то скачков глюкозы таких уже не будет.

Диетолог рассказала, как есть сладкое без вреда для фигуры
Диетолог рассказала, как вписать сладости в рацион (фото: pexels.com)⠀

Но каждом правиле есть исключения. Если вы здоровый человек с нормальным весом, то ничего криминального не случится, если ненароком в парке вы съедите мороженое или, не будучи голодной, ограничитесь любимым десертом в кафе.

Хорошее правило: съела торт в кафе, учитывай это в остальные приемы пищи. И нет, не голодай! Не есть целый день только потому, что отступила от плана - плохая идея. Добавь больше овощей, белок, минимум насыщенных жиров и простых углеводов. Как обычно, дело не в сахаре и жире, а в их количестве.

Вреден ли скачок глюкозы в крови? Вреден сам по себе высокий уроень, который бывает принарушении углеводного обмена. Или когда приводит к пищевой тяге и последующему перееданию. Но не меньше вреда от переедания в принципе. Если мы получаем с едой больше энергии, чем успеваем тратить, это приведет к избыточному весу и, как следствие, диабету 2 типа.

Диетолог рассказала, как есть сладкое без вреда для фигурыДиетолог рассказала, как есть сладкое без вреда для фигурыКак есть сладкое и не поправляться (фото: instagram.com/alenakogotkova)

Ранее мы сообщали, что эксперты назвали напиток, который поможет быстро сжечь жир и похудеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Советы диетолога
LITE
Неприятные последствия: Бенедикт Камбербэтч нарвался на шквал критики после роли небинарной модели
Неприятные последствия: Бенедикт Камбербэтч нарвался на шквал критики после роли небинарной модели