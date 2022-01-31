Диетолог рассказала, как есть сладкое без вреда для фигуры

Многие мечтают есть любимые сладости и при этом не переживать за свою фигуру. Возможно ли это? Диетолог Алена Коготкова уверяет, что да - главное знать меру и некоторые правила и нюансы при употреблении десертов.

О том, как же есть сладкое и не поправляться, эксперт рассказала на своей странице в Instagram .

Самое главное, понять: сладкое – такая же еда, но с одной небольшой разницей. Будь то бабушкин Наполеон или десерт от кондитера – все они содержат много простых углеводов, жиров, лишены белка и пищевых волокон. А значит, десерт быстро переваривается, быстро повышает уровень глюкозы в крови и усваивается клетками.

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И тут два варианта: либо все идет на восполнение энергии (например, вы бежите марафон), либо откладывается про запас (в форме гликогена или в жировых клетках).

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В любом случае длительного насыщения пирожное не даст. Наоборот – спустя 30-40 минут вы скорее почувствуете зверский голод. Поэтому подзарядиться сладеньким – плохая идея.

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Диетолог рекомендует сначала подарить себе сбалансированный обед, где будет порция белка, сложный углевод и овощи. Как правило, тяга к сладкому после еды либо пропадает вовсе, либо существенно снижается. Но даже если сохранится, то скачков глюкозы таких уже не будет.



Диетолог рассказала, как вписать сладости в рацион (фото: pexels.com)⠀

Но каждом правиле есть исключения. Если вы здоровый человек с нормальным весом, то ничего криминального не случится, если ненароком в парке вы съедите мороженое или, не будучи голодной, ограничитесь любимым десертом в кафе.

Хорошее правило: съела торт в кафе, учитывай это в остальные приемы пищи. И нет, не голодай! Не есть целый день только потому, что отступила от плана - плохая идея. Добавь больше овощей, белок, минимум насыщенных жиров и простых углеводов. Как обычно, дело не в сахаре и жире, а в их количестве.

Вреден ли скачок глюкозы в крови? Вреден сам по себе высокий уроень, который бывает принарушении углеводного обмена. Или когда приводит к пищевой тяге и последующему перееданию. Но не меньше вреда от переедания в принципе. Если мы получаем с едой больше энергии, чем успеваем тратить, это приведет к избыточному весу и, как следствие, диабету 2 типа.

Как есть сладкое и не поправляться (фото: instagram.com/alenakogotkova)