Експерти назвали напій, який допоможе швидко спалити жир і схуднути

Вісцеральний жир часто називають "прихованим" жиром, тому що він розташований всередині тіла, де його не можна помацати або побачити. Цей стан сумно відомий тим, що наражає людей на небезпеку серцевого нападу і порушення обміну речовин.

На щастя, за словами експерта в галузі охорони здоров'я, один напій допоможе швидко позбутися шкідливого жиру і схуднути, пише Express .

Однією з основних небезпек вісцерального жиру є вироблення більшої кількості білків, званих цитокінами, які викликають слабке запалення. Це, в свою чергу, підвищує ризик інших хронічних захворювань. Поєднання фізичних вправ і дієти необхідно для зменшення накопичення вісцерального жиру в організмі.

За словами експерта-психолога зі здорового способу життя Ієви Кубіліуте, один зелений сік може дати швидкі результати.

Листя, насіння, квіти і плоди коріандру багаті антиоксидантами, які допомагають травленню. Ця рослина має широкий спектр лікувальної активності, включаючи антидіабетичні, антиоксидантні та протиракові функції.

Ієва Кубіліуте, велнес-психолог, пояснила: "Сік коріандру популярний для швидкого схуднення. Він працює за рахунок збільшення вашого метаболізму, таким чином спалюючи більше калорій з більш високою частотою. Вам може не сподобатися його смак, але змішування з лимонним соком покращує смак і дає більший ефект".

Напій з соку коріандру дуже ефективний у спалюванні жиру (фото: pexels.com)

В одному дослідженні, опублікованому в Журналі сільського господарства та біології, дослідники вивчали вплив харчових добавок з насінням коріандру на накопичення ліпідів у вісцеральній жировій тканині у зростаючих щурів.

Гризунів годували або стандартним кормом для щурів, або стандартним кормом з додаванням подрібненого насіння коріандру. Через п'ять тижнів дослідники відзначили помітну різницю в вісцеральному жирі у різних гризунів. Коріандр збільшив співвідношення омега-3:омега-6 у вісцеральній жировій тканині, що може пояснити його користь для здоров'я.