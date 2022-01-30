Жир на боках розстає на очах: простий засіб для схуднення від найгарячішої бабусі світу

Звичайно, не обійшлося без пластики, але жінка також старанно працює над собою, правильно харчується, займається спортом і знає секрети, які допомагають їй залишатися у формі завжди.

Найгарячіша бабуся світу, 51-річна Джина Стюарт з Австралії може похвалитися фігурою, якій позаздрять багато 20-річних.

Так, Джина заявляє у своєму б'юті-блозі , що одним з її лайфхаків є вживання імбирної води.

Дивлячись на Джину, важко повірити, що перед вами мати чотирьох дітей і бабуся двох онуків, але зовсім не дивує той факт, що вона зірка чоловічого журналу Maxim, адже виглядає жінка просто приголомшливо!

Джина Стюарт може похвалитися апетитною фігурою (фото: instagram.com/ginastewarthealth)

За словами Джини, імбирна вода відмінно розганяє метаболізм і сприяє зниженню ваги. Крім того, імбир – відмінний спазмолітик.

"Багато зігріваючих спецій, включаючи перець чилі, імбир і куркуму, збільшують швидкість метаболізму в стані спокою — RMR) - швидкість, з якою ми спалюємо калорії", - зазначає Джина.

У імбиру безлічі лікувальних властивостей. Імбир є прекрасним релаксантом для горла, а також допомагає полегшити головний біль напруги і вивести надлишок молочної кислоти з м'язової тканини.

Корінь імбиру сприяє здоровій імунній системі, має противірусні, антибактеріальні, антипаразитарні та антистресові властивості.

Джина правильно харчується і стежить за собою (фото: instagram.com/ginastewarthealth)

Імбирну воду Джина називає "найздоровішим напоєм, який допомагає спалити весь жир з талії та стегон".

Нижче публікуємо універсальний рецепт імбирної води:

Очистіть середній корінь імбиру від шкірки і натріть на дрібній тертці.

Отриману кашку залийте 1 л теплої води (не гарячої, і не кімнатної температури).

Поставте в темне місце на ніч і дайте настоятися.

З ранку додайте чайну ложку меду і добре розмішайте. Отриманий настій потрібно випити протягом дня.

Стандартний курс - 30 днів.