Жир на боках розстає на очах: простий засіб для схуднення від найгарячішої бабусі світу
Найгарячіша бабуся світу, 51-річна Джина Стюарт з Австралії може похвалитися фігурою, якій позаздрять багато 20-річних.
Звичайно, не обійшлося без пластики, але жінка також старанно працює над собою, правильно харчується, займається спортом і знає секрети, які допомагають їй залишатися у формі завжди.
Так, Джина заявляє у своєму б'юті-блозі, що одним з її лайфхаків є вживання імбирної води.
Дивлячись на Джину, важко повірити, що перед вами мати чотирьох дітей і бабуся двох онуків, але зовсім не дивує той факт, що вона зірка чоловічого журналу Maxim, адже виглядає жінка просто приголомшливо!
Джина Стюарт може похвалитися апетитною фігурою (фото: instagram.com/ginastewarthealth)
За словами Джини, імбирна вода відмінно розганяє метаболізм і сприяє зниженню ваги. Крім того, імбир – відмінний спазмолітик.
"Багато зігріваючих спецій, включаючи перець чилі, імбир і куркуму, збільшують швидкість метаболізму в стані спокою — RMR) - швидкість, з якою ми спалюємо калорії", - зазначає Джина.
У імбиру безлічі лікувальних властивостей. Імбир є прекрасним релаксантом для горла, а також допомагає полегшити головний біль напруги і вивести надлишок молочної кислоти з м'язової тканини.
Корінь імбиру сприяє здоровій імунній системі, має противірусні, антибактеріальні, антипаразитарні та антистресові властивості.
Джина правильно харчується і стежить за собою (фото: instagram.com/ginastewarthealth)
Імбирну воду Джина називає "найздоровішим напоєм, який допомагає спалити весь жир з талії та стегон".
Нижче публікуємо універсальний рецепт імбирної води:
- Очистіть середній корінь імбиру від шкірки і натріть на дрібній тертці.
- Отриману кашку залийте 1 л теплої води (не гарячої, і не кімнатної температури).
- Поставте в темне місце на ніч і дайте настоятися.
- З ранку додайте чайну ложку меду і добре розмішайте. Отриманий настій потрібно випити протягом дня.
Стандартний курс - 30 днів.
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