ru ua
Вс, 30 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Жир на боках расстает на глазах: простое средство для похудения от самой горячей бабушки мира

Новина українською →
Воскресенье 30 января 2022 09:27
Жир на боках расстает на глазах: простое средство для похудения от самой горячей бабушки мира Джина Стюарт (фото: instagram.com/ginastewarthealth)
Автор: Styler

Самая горячая бабушка мира, 51-летняя Джина Стюарт из Австралии может похвастаться фигурой, которой позавидуют многие 20-летние.

Конечно, не обошлось без пластики, но женщина также усердно работает над собой, правильно питается, занимается спортом и знает секреты, которые помогают ей оставаться в форме всегда.

Так, Джина заявляет в своем бьюти-блоге, что одним из ее лайфхаков является употребление имбирной воды.

Глядя на Джину, трудно поверить, что перед вами мать четверых детей и бабушка двух внуков, но совсем не удивляет тот факт, что она звезда мужского журнала Maxim, ведь выглядит женщина просто потрясающе!

Жир на боках расстает на глазах: простое средство для похудения от самой горячей бабушки мира

Джина Стюарт может похвастаться аппетитной фигурой (фото: instagram.com/ginastewarthealth)

По словам Джины, имбирная вода отлично разгоняет метаболизм и способствует снижению веса. Кроме того, имбирь – отличный спазмолитик.

"Многие согревающие специи, включая перец чили, имбирь и куркуму, увеличивают скорость метаболизма в состоянии покоя (RMR) — скорость, с которой мы сжигаем калории", - отмечает Джина.

У имбиря множества лечебных свойств. Имбирь является прекрасным релаксантом для горла, а также помогает облегчить головную боль напряжения и вывести избыток молочной кислоты из мышечной ткани.

Корень имбиря способствует здоровой иммунной системе, обладает противовирусными, антибактериальными, антипаразитарными и антистессовыми свойствами.

Жир на боках расстает на глазах: простое средство для похудения от самой горячей бабушки мира

Джина правильно питается и следит за собой (фото: instagram.com/ginastewarthealth)

Имбирную воду Джина называет "самым здоровым напитком, который помогает сжечь весь жир с талии и бедер".

Ниже публикуем универсальный рецепт имбирной воды:

  • Очистите средний корень имбиря от кожуры и натрите на мелкой терке.
  • Получившуюся кашицу залейте 1 л теплой воды (не горячей, и не комнатной температуры).
  • Поставьте в темное место на ночь и дайте настояться.
  • С утра добавьте чайную ложку меда и хорошо размешайте. Полученный настой нужно выпить в течение дня.

Стандартный курс – 30 дней.

Напомним, что ранее голливудская актриса Холли Берри поделилась рецептом целебного напитка для улучшения сна.

К слову, диетолог Ольга Безуглая назвала полезный продукт для молодости и иммунитета.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепты похудение рецепт
LITE
Неземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает дух
Неземная роскошь: 10 платьев из коллекции Elie Saab Couture, от которых захватывает дух