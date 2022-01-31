Дієтолог розповіла, як їсти солодке без шкоди для фігури

Найголовніше, зрозуміти: солодке – така ж їжа, але з однією невеликою різницею. Будь то бабусин Наполеон або десерт від кондитера – всі вони містять багато простих вуглеводів, жирів, позбавлені білка і харчових волокон. А значить, десерт швидко перетравлюється, швидко підвищує рівень глюкози в крові і засвоюється клітинами.

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І тут два варіанти: або все йде на заповнення енергії (наприклад, ви біжите марафон), або відкладається про запас (у формі глікогену або в жирових клітинах).

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У будь-якому випадку тривалого насичення тістечко не дасть. Навпаки - через 30-40 хвилин ви швидше відчуєте звірячий голод. Тому підзарядитися солоденьким - погана ідея.

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Дієтолог рекомендує спочатку подарувати собі збалансований обід, де буде порція білка, складний вуглевод і овочі. Як правило, тяга до солодкого після їжі або пропадає зовсім, або істотно знижується. Але навіть якщо збережеться, то стрибків глюкози таких вже не буде.



Дієтолог розповіла, як вписати солодощі в раціон (фото: pexels.com)⠀

Але кожному правилі є винятки. Якщо ви здорова людина з нормальною вагою, то нічого кримінального не трапиться, якщо ненароком в парку ви з'їсте морозиво або, не будучи голодною, обмежитеся улюбленим десертом в кафе.

Гарне правило: з'їла торт в кафе, враховуй це в інші прийоми їжі. І ні, не голодуй! Не їсти цілий день тільки тому, що відступила від плану - погана ідея. Додай більше овочів, білок, мінімум насичених жирів і простих вуглеводів. Як завжди, справа не в цукрі і жирі, а в їх кількості.

Чи шкідливий стрибок глюкози в крові? Шкідливий сам по собі високий уроень, який буває при порушенні вуглеводного обміну. Або коли призводить до харчової тяги і подальшого переїдання. Але не менше шкоди від переїдання в принципі. Якщо ми отримуємо з їжею більше енергії, ніж встигаємо витрачати, це призведе до надмірної ваги і, як наслідок, діабету 2 типу.

Як їсти солодке і не поправлятися (фото: instagram.com/alenakogotkova)