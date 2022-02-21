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Дієтолог розвіяла міфи про мед, в які ми вірили роками

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Понеділок 21 лютого 2022 10:08
Дієтолог розвіяла міфи про мед, в які ми вірили роками Фото: чи так корисний мед, як прийнято вважати (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Мед вважається корисним і особливо цінним продуктом на нашому столі. Правда, існує чимало міфів про вживання цього подарунка бджільництва, які міцно прижилися і часто не мають нічого спільного з реальністю. Хтось демонізує цей продукт, хтось навпаки домалює йому всілякі чудодійні властивості.

Нутриціолог Софія Рожко вирішила розвінчати в Instagram найпопулярніші міфи про мед і розповісти, чи дійсно він набагато краще цукру.

Давайте розберемо:

  • цукор - це дисахарид сахарози. Якщо подивитися на будову - це буде глюкоза+фруктоза, які міцно тримаються за руки.
  • мед теж складається практично з фруктози і глюкози (в сумі цукор займає 80% складу меду), і на 20% з води.

Дієтолог розвіяла міфи про мед, в які ми вірили роками

Чи дійсно мед корисніше цукру? (www.pexels.com)

Чому ж тоді кажуть мед краще цукру?

1. До 0,5% меду містить вітаміни, мінерали та інші елементи. Але скільки потрібно його з'їсти, щоб покрити добові норми? Навіть складно порахувати.

2. Часто виникає логічна помилка: натуральне=корисне. Але на допомогу приходить хімія: все в природі розкладається до елементів. Тому цукор по "натуральності" рівний меду, той же склад.

Чи можна нагрівати мед? Це не шкідливо?

Ні, не шкідливо. Висока температура (приблизно понад 62 - 63 градусів) знижує всього лише діастазне число меду, це число мілілітрів 1%-ного розчинного крохмалю, яке розкладається за одну годину амілолітичними ферментами, що містяться в одному грамі безводної речовини меду.

Дієтолог розвіяла міфи про мед, в які ми вірили роками

Чи можна нагрівати мед? (www.pexels.com)

В процесі нагрівання утворюється мізерно мала кількість гідроксиметил-фурфуролу.

Якщо ми додаємо пару ложок - абсолютно нічого страшного. Ми не їмо літрами нагрітий мед, тому не отримуємо велику кількість проміжного продукту в процесі хімічного розкладання цукрів.

Важливо: цей компонент утворюється при термічній обробці й інших продуктів, що містять цукор. Тому грієте ви мед, цукор або нектар агави - без різниці.

Чи є у меду чарівні властивості?

Можна корисні компоненти знайти скрізь, але завжди задавайте собі питання: скільки треба цього з'їсти, щоб отримати користь? Ум'яти кілограм цукру, щоб отримати корисні елементи навряд чи хороша ідея.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Тіана Фіалкова пояснила, як краще харчуватися в холоди й вказала на помилки, які робить багато хто

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