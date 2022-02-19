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Лікар вказала на фатальну помилку харчування в холоди: б'є по шлунку

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Субота 19 лютого 2022 11:03
Лікар вказала на фатальну помилку харчування в холоди: б'є по шлунку Фото: Харчування в холод вимагає особливого підходу (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Харчування в холодну пору року має ряд своїх особливості. Про багато з них ми навіть не замислюємося, за що розплачуємося станом здоров'я.

Лікар-терапевт, дієтолог Тіана Фіалкова на сторінці в Instagram розповіла про особливості прийому їжі в холоди - ці знання допоможуть зберегти здоров'я шлунково-кишкового тракту.

У холодну пору року подвійно важливо не пити холодну воду і не їсти холодну їжу. Ми від холоду всі "затискаємо", спазмируємося, а гладка мускулатура шлунково – кишкового тракту так і поготів - у відповідь на холод йде в спазм.

Саме не рекомендується відразу накидатися на їжу, прийшовши додому з вулиці, де було холодно. Зігрійтеся спочатку, прийміть гарячий розслабляючий душ, випийте чайку трав'яного тепло-гарячого.

Можна і з грілкою на правому боці полежати хвилин 15-30, розслабити тепловим впливом хоч трохи свою жовчовивідну систему, шлунок.

У холод ще більше варто звертати увагу на тепло-гарячу воду і їжу, бо теплота знімає спазм і стимулює безперешкодне виділення травних соків.

Перемерзли? Спочатку зігрійтеся, потім їжте.

Особливо небезпечно пити алкоголь, коли ви зайшли з холоду і не встигли зігрітися. І подвійно погано, якщо алкоголь холодний і закуски холодні. Келих холодного просекко наспіх, після вуличного холоду, на спазмований шлунок і сфінктер Одді – це шлях до гострих запальних процесів в шлунково-кишковому тракті.

А ось глінтвейн був би більш доречний, якщо вже вам так хочеться, прийшовши ввечері додому, випити трохи алкоголю.

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