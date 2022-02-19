Врач указала на роковую ошибку питания в холода: бьет по желудку
Питание в холодное время года имеет ряд своих особенности. О многих из них мы даже не задумываемся, за что расплачиваемся состоянием здоровья.
Врач-терапевт, диетолог Тиана Фиалкова на странице в Instagram рассказала об особенностях приема пищи в холода – эти знания помогут сохранить здоровье желудочно-кишечного тракта.
В холодное время года вдвойне важно не пить холодную воду и не есть холодную пищу. Мы от холода все зажимаемся, спазмируемся, а гладкая мускулатура ЖКТ так и подавно – в ответ на холод уходит в спазм.
Именно не рекомендуется сразу набрасываться на пищу, прийдя домой с улицы, где было холодно. Согрейтесь вначале, примите горячий расслабляющий душ, выпейте чайку травяного тепло-горячего.
Можно и с грелкой на правом боку полежать минут 15-30, расслабить тепловым воздействием хоть немного свою желчевыводящую систему, желудок.
В холод еще больше стоит акцентировать внимание на тепло-горячей воде и пище, так как теплота снимает спазм и стимулирует беспрепятственное выделение пищеварительных соков.
Перемерзли? Вначале согрейтесь, затем ешьте.
Особенно опасно пить алкоголь, когда вы зашли с холода и не успели согреться. И вдвойне плохо, если алкоголь холодный и закуски холодные. Бокал холодного просекко наспех, после уличного холода, на спазмированный желудок и сфинктер Одди – это путь к острым воспалительным процессам в ЖКТ.
А вот глинтвейн был бы более уместен, если уж вам так хочется, прийдя вечером домой, выпить немного алкоголя.
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