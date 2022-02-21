Диетолог развеяла мифы про мед, в которые мы верили годами

Мед считается полезным и особо ценным продуктом на нашем столе. Правда, существует немало мифов об употреблении этого подарка пчеловодства, которые прочно прижились и часто не имеют ничего общего с реальностью. Кто-то демонизирует этот продукт, кто-то наоборот пририсует ему всевозможные чудодейственные свойства.

Нутрициолог София Рожко решила развенчать в Instagram самые популярные заблуждения о меде и рассказать, действительно ли он гораздо лучше сахара.

Давайте разберем:

сахар - это дисахарид сахарозы. Если посмотреть на строение - это будет глюкоза+фруктоза, которые крепко держатся за руки.

мед тоже состоит практически из фруктозы и глюкозы (в сумме сахар занимает 80% состава меда), и на 20% из воды.

Действительно ли мед полезнее сахара? (www.pexels.com)

Почему же тогда говорят мед лучше сахара?

1. До 0,5% меда содержит витамины, минералы и прочие элементы. Но сколько нужно его съесть, чтобы покрыть суточные нормы? Даже сложно посчитать объем.

2. Часто возникает логическая ошибка: натуральное=полезное. Но на помощь приходит химия: все в природе раскладывается до элементов. Потому сахар по "натуральности" ровнен меду, тот же состав.

Можно ли нагревать мед? Это не вредно?

Нет, не вредно. Высокая температура (примерно свыше 62-63 градусов) снижает всего лишь диастазное число меда, это число миллилитров 1%-ного растворимого крахмала, которое разлагается за один час амилолитическими ферментами, содержащимися в одном грамме безводного вещества меда.

Можно ли нагревать мед? (www.pexels.com)

В процессе нагревания образуется ничтожно малое количество гидроксиметил-фурфурола.

Если мы добавляем пару ложек - абсолютно ничего страшного. Мы не едим литрами нагретый мед, потому не получаем большое количество промежуточного продукта в процессе химического разложения сахаров.

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Важно: этот компонент образуется при термической обработке и других продуктов, содержащих сахар. Потому греете вы мед, сахар или нектар агавы - без разницы.

Есть у меда волшебные свойства?

Можно полезные компоненты найти везде, но всегда задавайте себе вопрос: сколько надо этого съесть, чтобы получить пользу? Умять килограмм сахара, чтобы получить полезные элементы вряд ли хорошая идея.