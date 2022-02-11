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Помогут похудеть и избежать диабета: эти продукты должны быть на каждом столе

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Пятница 11 февраля 2022 13:06
Помогут похудеть и избежать диабета: эти продукты должны быть на каждом столе Фото: Правильный рацион предотвратит развитие диабета и ожирение (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Считается, что ожирение в 80-85 % процентах случаев приводит к диабету 2 типа. Это связанно с тем, что лишний вес повышает уровень "вредных жиров" в крови и провоцирует воспаление в организме, что приводит к инсулинорезистентности.

Но есть и хорошая новость – снизить риск развития диабета, замедлить течение болезни, а заодно и предотвратить ожирение поможет правильный рацион.

Доктор Алона Пульде в интервью рассказала The Sun, как можно предотвратить это страшное заболевание, скорректировав рацион.

Специалист предостерегает - диабет может увеличить риск сердечных заболеваний и привести к ухудшению кровообращения. Такие проблемы со здоровьем способны привести к ампутации конечностей, отказу почек, потере зрения и прочее.

Эксперт назвал пять продуктов, которые вы должны добавить в свой рацион, чтобы снизить риск развития разрушительной болезни.

Фрукты

Помогут похудеть и избежать диабета: эти продукты должны быть на каждом столе

Фрукты - кладезь клетчатки (www.pexels.com)

Все фрукты богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и фитохимическими веществами. В их составе много клетчатки, которая помогает замедлить пищеварение и стабилизировать уровень сахара в крови и дольше ощущать чувство сытости.

Многие фрукты имеют низкий гликемический индекс, что помогает контролировать уровень сахара в крови.

Различные исследования показали, что фрукты способствуют снижению веса благодаря содержанию антиоксидантов.

Овощи

Помогут похудеть и избежать диабета: эти продукты должны быть на каждом столе

Овощи - настоящая витаминная бомба (www.pexels.com)

Наряду с фруктами, овощи – источник природных поливитаминов, минералов и антиоксидантов.

Они также богаты клетчаткой и содержат мало соли и жира, что помогает регулировать уровень сахара в крови.

Исследования показывают, что обилие овощей в рационе способствует снижению веса.

А согласно другому научному исследованию, участники, увеличившие количество фруктов и овощей на одну порцию в день, похудели за шестимесячный период.

Бобовые

Помогут похудеть и избежать диабета: эти продукты должны быть на каждом столе

В бобовых мало жира, и они очень полезные (www.pexels.com)

Бобовые (чечевица и фасоль) богаты белком и клетчаткой и содержат мало жира. У них низкий гликемический индекс, поэтому они способствуют регуляции уровня сахара в крови.

Цельнозерновые

Помогут похудеть и избежать диабета: эти продукты должны быть на каждом столе

Это те самые правильные углеводы, богатые клетчаткой и помогающие дольше оставаться сытым, а также контролировать уровень сахара в крови.

Стоит помнить, что продукты, богатые клетчаткой, не только помогает при диабете, но также снижают риск сердечных заболеваний.

Орехи и семена

Орехи и семена богаты белком, клетчаткой и полезными жирами, поэтому являются отличным вариантом для профилактики диабета.

Такая комбинация полезных веществ не только помогает быстрее насытиться и контролировать уровень сахара в крови, но и способствует здоровью сердца (ведь люди с диабетом имеют более высокий риск сердечных заболеваний).

Но увлекаться также не стоит, ведь орехи — калорийная пища, и их надо употреблять в умеренных количествах, особенно если вы стремитесь похудеть.

Напомним, что ранее врач-натуропат Юлия Алешина научила готовить супер настойку по рецепту тибетских целителей.

К слову, эксперты рассказали, какая поза во время сна убережет от страшной болезни.

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